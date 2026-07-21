Украинцы "дошли до точки кипения" из-за мобилизации - омбудсмен Лубинец - 21.07.2026 Украина.ру
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Украинцы "дошли до точки кипения" из-за мобилизации - омбудсмен Лубинец
Украинцы "дошли до точки кипения" из-за мобилизации - омбудсмен Лубинец - 21.07.2026 Украина.ру
Украинцы "дошли до точки кипения" из-за мобилизации - омбудсмен Лубинец
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что граждане Украины готовы линчевать военкомов, так как общество "дошло до точки кипения" из-за мобилизации, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T11:26
2026-07-21T11:26
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Омбудсмен прокомментировал произошедший во Львове массовый протест против мобилизации.По его словам, примерно в 10 процентах случаев все происходит с соблюдением установленных процедур, в остальных 90 процентах случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины.Подробнее - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.
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новости, львов, полтава, украина, украина.ру
Новости, Львов, Полтава, Украина, Украина.ру

Украинцы "дошли до точки кипения" из-за мобилизации - омбудсмен Лубинец

11:26 21.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець / Перейти в фотобанкДмитрий Лубинец Политик
Дмитрий Лубинец Политик - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець
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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что граждане Украины готовы линчевать военкомов, так как общество "дошло до точки кипения" из-за мобилизации, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Омбудсмен прокомментировал произошедший во Львове массовый протест против мобилизации.
"Из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Укриане называют военкоматы - ред.)..., сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это, в свою очередь, приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута", — предупредил Лубинец.
По его словам, примерно в 10 процентах случаев все происходит с соблюдением установленных процедур, в остальных 90 процентах случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины.
Подробнее - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.
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