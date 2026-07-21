Украинцы "дошли до точки кипения" из-за мобилизации - омбудсмен Лубинец

"Из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Укриане называют военкоматы - ред.)..., сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это, в свою очередь, приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута", — предупредил Лубинец.