Украинцы "дошли до точки кипения" из-за мобилизации - омбудсмен Лубинец
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что граждане Украины готовы линчевать военкомов, так как общество "дошло до точки кипения" из-за мобилизации, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Омбудсмен прокомментировал произошедший во Львове массовый протест против мобилизации.
"Из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Укриане называют военкоматы - ред.)..., сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это, в свою очередь, приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута", — предупредил Лубинец.
По его словам, примерно в 10 процентах случаев все происходит с соблюдением установленных процедур, в остальных 90 процентах случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины.
Подробнее - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.
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