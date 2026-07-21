https://ukraina.ru/20260721/vopros-otstavki-syrskogo-uzhe-reshen---guardian-1081682218.html

Вопрос отставки Сырского уже решен - Guardian

Вопрос отставки Сырского уже решен - Guardian - 21.07.2026 Украина.ру

Вопрос отставки Сырского уже решен - Guardian

Вопрос отставки главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванный источник в ВСУ

2026-07-21T09:25

2026-07-21T09:25

2026-07-21T09:25

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владимир зеленский

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украина.ру

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"Его (Сырского - ред.) судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит", - говорится в материале. Как отметил собеседник издания, человек, который займет пост Сырского, должен быть "известным и популярным", но при этом без политических амбиций, "чтобы не создавать конкуренции" Владимиру Зеленскому.По информации газеты, новый кандидат должен быть опытным военным, и от него на посту также требуются послушание и исполнение того, что хочет Зеленский.Накануне украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.Подробнее - в материале Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, лондон, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру