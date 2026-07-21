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Масштабные обыски проходят во всех военкоматах Украины
Масштабные обыски проходят во всех военкоматах Украины - 21.07.2026 Украина.ру
Масштабные обыски проходят во всех военкоматах Украины
В украинских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) проходят массовые внезапные проверки, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2026-07-21T12:04
2026-07-21T12:04
2026-07-21T12:05
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"После начала работы нашей временной следственной комиссии, ВСП (Высшая школа правосудия) внедрила систему внезапных проверок ТЦК. Проверяются и те ТЦК, которые уже были на заседаниях ТСК", — написал он.По данным парламентария, в настоящее время зафиксировано 208 фактов нарушений. По итогам проверок составлен 101 административный протокол, а также возбуждено одно уголовное дело.Все собранные материалы, как сообщил Гончаренко, переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.Ранее во вторник уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизованные на Украине стараются бежать еще до попадания на фронт, поэтому армия в стране растет только на бумаге.На фоне нехватки личного состава украинские военкоматы активизировали рейды в общественных местах, а случаи противостояния между гражданами и сотрудниками ТЦК фиксируются все чаще.Подробнее о мобилизации - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, россия, полтава, алексей гончаренко, тцк, украина.ру, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Полтава, Алексей Гончаренко, ТЦК, Украина.ру, Верховная Рада
Масштабные обыски проходят во всех военкоматах Украины
12:04 21.07.2026 (обновлено: 12:05 21.07.2026)
В украинских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) проходят массовые внезапные проверки, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"После начала работы нашей временной следственной комиссии, ВСП (Высшая школа правосудия) внедрила систему внезапных проверок ТЦК. Проверяются и те ТЦК, которые уже были на заседаниях ТСК", — написал он.
По данным парламентария, в настоящее время зафиксировано 208 фактов нарушений.
По итогам проверок составлен 101 административный протокол, а также возбуждено одно уголовное дело.
Все собранные материалы, как сообщил Гончаренко, переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.
Ранее во вторник уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизованные на Украине стараются бежать еще до попадания на фронт, поэтому армия в стране растет только на бумаге.
На фоне нехватки личного состава украинские военкоматы активизировали рейды в общественных местах, а случаи противостояния между гражданами и сотрудниками ТЦК фиксируются все чаще.
Подробнее о мобилизации - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.