Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
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Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО
Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО
Фрагменты беспилотника упали на территории храма в Сочи, работают оперативные и специальные службы. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T12:59
2026-07-21T12:59
сво
спецоперация
сочи
украина
россия
украина.ру
вооруженные силы украины
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По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате случившегося пострадала семилетняя девочка, ее госпитализировали в медучреждение.Как позже уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин, ее жизни ничто не угрожает, она получила легкое ранение по касательной в ногу. Прошунин также сообщил о падении обломков в Хостинском районе, там зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, пострадавших при этом нет.🟥 БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово в ЛНР, пострадали двое детей 10 и 14 лет, также сообщается о ранении двух взрослых, указал глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".🟥 Трое человек ранены в двух районах Брянской области в ходе атак ВСУ, информировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.🟥 Российские войска освободили Волоховское в Харьковской области, сообщило Минобороны.🟥 Российские FPV-дроны "КВН" на оптоволокне нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины.🟥 Пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен расчетами беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на Славянском направлении.🟥 Россия три дня подряд атакует объекты газодобычи в Харьковской области, жалуется "Нафтогаз". В результате ударов возникли пожары, было повреждено оборудование, часть объектов разрушена, а добыча на отдельных участках частично остановлена.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, сочи, украина, россия, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Сочи, Украина, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО

12:59 21.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Фрагменты беспилотника упали на территории храма в Сочи, работают оперативные и специальные службы. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате случившегося пострадала семилетняя девочка, ее госпитализировали в медучреждение.
Как позже уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин, ее жизни ничто не угрожает, она получила легкое ранение по касательной в ногу.
Прошунин также сообщил о падении обломков в Хостинском районе, там зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, пострадавших при этом нет.
🟥 БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово в ЛНР, пострадали двое детей 10 и 14 лет, также сообщается о ранении двух взрослых, указал глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
🟥 Трое человек ранены в двух районах Брянской области в ходе атак ВСУ, информировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
🟥 Российские войска освободили Волоховское в Харьковской области, сообщило Минобороны.
🟥 Российские FPV-дроны "КВН" на оптоволокне нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины.
🟥 Пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен расчетами беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на Славянском направлении.
🟥 Россия три дня подряд атакует объекты газодобычи в Харьковской области, жалуется "Нафтогаз". В результате ударов возникли пожары, было повреждено оборудование, часть объектов разрушена, а добыча на отдельных участках частично остановлена.
О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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