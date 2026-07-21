https://ukraina.ru/20260721/oblomki-drona-upali-na-territorii-khrama-v-sochi-novosti-svo--1081686081.html

Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО

Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру

Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО

Фрагменты беспилотника упали на территории храма в Сочи, работают оперативные и специальные службы. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T12:59

2026-07-21T12:59

2026-07-21T12:59

сво

спецоперация

сочи

украина

россия

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_aa9a773762958d4572332a622d11686a.jpg

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате случившегося пострадала семилетняя девочка, ее госпитализировали в медучреждение.Как позже уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин, ее жизни ничто не угрожает, она получила легкое ранение по касательной в ногу. Прошунин также сообщил о падении обломков в Хостинском районе, там зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, пострадавших при этом нет.🟥 БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово в ЛНР, пострадали двое детей 10 и 14 лет, также сообщается о ранении двух взрослых, указал глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".🟥 Трое человек ранены в двух районах Брянской области в ходе атак ВСУ, информировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.🟥 Российские войска освободили Волоховское в Харьковской области, сообщило Минобороны.🟥 Российские FPV-дроны "КВН" на оптоволокне нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины.🟥 Пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен расчетами беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на Славянском направлении.🟥 Россия три дня подряд атакует объекты газодобычи в Харьковской области, жалуется "Нафтогаз". В результате ударов возникли пожары, было повреждено оборудование, часть объектов разрушена, а добыча на отдельных участках частично остановлена.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.

сочи

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, сочи, украина, россия, украина.ру, вооруженные силы украины