https://ukraina.ru/20260721/oblomki-drona-upali-na-territorii-khrama-v-sochi-novosti-svo--1081686081.html
Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО
Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО
Фрагменты беспилотника упали на территории храма в Сочи, работают оперативные и специальные службы. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T12:59
2026-07-21T12:59
2026-07-21T12:59
сво
спецоперация
сочи
украина
россия
украина.ру
вооруженные силы украины
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По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате случившегося пострадала семилетняя девочка, ее госпитализировали в медучреждение.Как позже уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин, ее жизни ничто не угрожает, она получила легкое ранение по касательной в ногу. Прошунин также сообщил о падении обломков в Хостинском районе, там зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, пострадавших при этом нет.🟥 БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово в ЛНР, пострадали двое детей 10 и 14 лет, также сообщается о ранении двух взрослых, указал глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".🟥 Трое человек ранены в двух районах Брянской области в ходе атак ВСУ, информировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.🟥 Российские войска освободили Волоховское в Харьковской области, сообщило Минобороны.🟥 Российские FPV-дроны "КВН" на оптоволокне нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины.🟥 Пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен расчетами беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на Славянском направлении.🟥 Россия три дня подряд атакует объекты газодобычи в Харьковской области, жалуется "Нафтогаз". В результате ударов возникли пожары, было повреждено оборудование, часть объектов разрушена, а добыча на отдельных участках частично остановлена.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_223:0:2776:1915_1920x0_80_0_0_c85c34f85edf204bcf54680ba624728f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, сочи, украина, россия, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Сочи, Украина, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО
Фрагменты беспилотника упали на территории храма в Сочи, работают оперативные и специальные службы. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате случившегося пострадала семилетняя девочка, ее госпитализировали в медучреждение.
Как позже уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин, ее жизни ничто не угрожает, она получила легкое ранение по касательной в ногу.
Прошунин также сообщил о падении обломков в Хостинском районе, там зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, пострадавших при этом нет.
🟥 БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово в ЛНР, пострадали двое детей 10 и 14 лет, также сообщается о ранении двух взрослых, указал глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
🟥 Трое человек ранены в двух районах Брянской области в ходе атак ВСУ, информировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
🟥 Российские войска освободили Волоховское в Харьковской области, сообщило Минобороны.
🟥 Российские FPV-дроны "КВН" на оптоволокне нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины.
🟥 Пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен расчетами беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на Славянском направлении.
🟥 Россия три дня подряд атакует объекты газодобычи в Харьковской области, жалуется "Нафтогаз". В результате ударов возникли пожары, было повреждено оборудование, часть объектов разрушена, а добыча на отдельных участках частично остановлена.