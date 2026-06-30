https://ukraina.ru/20260630/mazepa-vmesto-lenina-kakaya-strana-takie-geroi-1080818773.html

Мазепа вместо Ленина. Какая страна, такие герои

Мазепа вместо Ленина. Какая страна, такие герои - 30.06.2026 Украина.ру

Мазепа вместо Ленина. Какая страна, такие герои

В Киеве на месте поваленного Ленина в 2013 году в ходе госпереворота у Бессарабского рынка будет установлен памятник гетману Ивану Мазепе. Об этом Владимир Зеленский заявил 28 июня в Киево-Печерской лавре, где представили новый бюст Мазепы и его клейнод.

2026-06-30T14:43

2026-06-30T14:43

2026-06-30T15:04

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"Там, где Ленин упал, крепко будет стоять Мазепа", - сказал Зеленский. Образ Мазепы в политике стали реинкарнировать с 90-х годов. Его портрет изображен на украинских гривнах, в честь него названы улицы, с идеей поставить памятник гетману носился еще Ющенко. Иван Мазепа - это тот гетман, который предал Петра 1 (в чью измену российский император не мог поверить до последнего), выступил на стороне шведского короля против русского войска и был разбит под Полтавой. Мазепа бежал и плохо кончил. Даже церковь предала его анафеме. Впервые на политическое знамя Мазепу подняли украинские националисты в начале прошло века. И тоже потерпели поражение в схватке с большевиками. Теперь исторический круг замкнулся на Зеленском. Хороший знак.Политтехнолог Евгений МинченкоИдея заменить в Киеве памятник Ленина на памятник Мазепе выглядит очень логично и имеет под собой серьёзное основание. Оба западники. Оба предали Российскую империю. Оба работали на отделение Украины от России.Общественный деятель Василий ВолгаМиром правят идеи и символы. Именно по этой причине Зеленский и его бандеро-фашисты так яростно ведут борьбу с памятниками, Церковью, кладбищами.Могилы воинов-освободителей снесли бульдозерами. Кости выкопали экскаваторами и свезли за городскую черту. Закопали всех в одну яму и плюнули в неё напоследок.Священников бьют, сажают в тюрьмы, отбирают храмы. Знамя Победы запрещено. Награды запрещены. Память запрещена. Памятники писателям и мыслителям снесены.Время добра и созидания ушло, пришло время чертей. Сегодня в Киево-Печерской лавре черти открыли памятник Мазепе. Триста лет назад Церковь предала этого предателя анафеме. Сегодня черти осквернили Церковь, установив ему памятник в самом центре духовного сердца Святой Руси — в Киево-Печерской лавре.Зеленский заявил, что также поставит большой памятник Анафеме (Мазепе) напротив Бессарабки, в центре Киева, на бульваре Шевченко.И, как вишенку на торте, это чудо-юдо внесло в Верховную раду закон о создании "Украинского национального пантеона", где будут собраны все предатели, садисты, извращенцы и нацисты, явившие себя за триста последних лет, — от Мазепы до Бандеры.Иисус Христос, утверждая Свою Церковь на земле, дал власть Церкви выносить приговоры слугам сатаны. Вот как об этом говорит Евангелие: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе" (Мф. 18:18); "Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Ин. 20:23).Триста лет назад, в 1708 году, Церковь связала имя предателя Мазепы анафемой и каждый год, вплоть до сегодняшнего дня, в день Торжества Православия повторяла эту анафему. Этот факт осуждения предательства имеет огромное государственническое значение: им Церковь и народ малороссийский на столетия осудил предательство и измену, и на века утвердил братское единение народов Малороссии и Великороссии под сенью Матери Православной Церкви.Именно по этой причине творцы бандеровского недогосударства объявили войну Церкви. Им нужна была своя церковь — ручная. Им нужна была церковь для чертей, сатанинский удел, где можно глумиться над Православием, где можно чествовать чертей, где можно создавать свой собственный новый пантеон. Ведь что такое "пантеон"? В переводе с греческого языка это слово означает — собрание богов. Черти Зеленского отодвигают Истинного и Единого Бога. Ведь по учению Бандеры: "Сначала Украина, а потом Бог". Они уже даже не скрывают, что им нужны другие боги.И как учит Библия: "Все боги народов — бесы, а Господь небеса сотворил" (Пс. 95:5).Вот бесы и нашли сегодня себе место на земле — в стольном городе Киеве, где и воцарилась "мерзость запустения, реченная через пророка Даниила" (Мф. 24:15).Анафема поглотила древний город Киев.Народный депутат Максим БужанскийПрезидент Ющенко, никак не производивший впечатление человека высоко образованного, несмотря на явное наличие ряда исторических и культурологических хобби, решил взяться учить всех остальных, как любить Родину, вместо того, чтобы выполнять свои функции гаранта Конституции.Которую он тут же, под прикрытием борьбы за украинское барокко, начал нещадно топтать, вспомните серию отмен указов о назначении судей КС задним числом.Но и в этом амплуа Ющенко провалился, потому что так и не смог объяснить, почему к Полтаве за Мазепой не пришла ни Старшина, ни широкие народные массы, только Запорожцы, которых Мазепа всю жизнь искренне ненавидел и жестоко преследовал.Результатом этой политики, разговоры о барокко вместе гарантирования Конституции и стимулирования экономического роста, стал результат Ющенко на выборах, размером в 1%. И если кто то думает, что рецепт Виктора Андреевича в других руках даст другой эффект, то нет, не даст. А Мазепе, за тридцать пять лет Независимости, так и не дали большого украинского романа о нем. Серьёзного, сильного романа, современного и взрослого, романа о том, как умный и храбрый человек всю жизнь успешно карабкается по лестнице из крови, чужой и своей, и на последней ступеньке соскальзывает рука.А те, кому он дал всё, тянут вниз. Но это сложно слишком, да? Проще просто речевками обходиться.Политтехнолог Олег ПостернакЗеленский – за памятник Мазепе на Бессарабке, Кличко – за фонтан. Обе идеи противоречивы. Установите Мазепу вместо Ленина – возникает риск пропагандистского штампа. Ленина в центре столицы даже в Советской Украине воспринимали как формальность для идеологической дани. Зачем подставлять Мазепу под подобный стереотип? Мазепа в таком смысле всегда будет восприниматься как тень Ленина. Тем более, что фигура гетмана символически подходит для увековечения ближе к территории его непосредственных дел - Святой Софии или Лавры. Фонтан – вообще идея "не фонтан". Откуда это тяга к ретроградной эстетике застойных 70-х? Есть же фонтаны на Майдане Незалежности, в других частях города. По моему скромному мнению, там реально просится более оправданный с точки зрения времени монумент Героям Украины или памятник вековой Украинской государственности. Лишенный конкретных фамилий и привязки к конкретным эпохам.Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович*Мазепа вместо пустого места из-под Ленина - это все тот же детский сад вместо государственной политики. Спроси сегодня Зеленского - чем реально славен и заслужен Мазепа (хотя Мазепа реально славен и заслужен) и он не сможет ответить, ничего, кроме "…он не нравится России". Главное - позлить Россию. Опять Россия определяет стратегию и ход мысли. Если бы это была внятная государственная политика - памятник Мазепе поставили бы: - давно, - отдельно. Украина станет свободной, когда про при принятии решений, Россию перестанут вспоминать и начнут думать об Украине. И украинцах.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовДень Голодомора (отмечается в последнюю субботу ноября) впервые появился в календаре в 1998 году и неоднократно менял название. Подробнее - в материале Голодомор и рождение нации

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