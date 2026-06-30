Крым ожидает налёта БПЛА, экстренные отключения в Киеве. Новости СВО - 30.06.2026 Украина.ру
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Крым ожидает налёта БПЛА, экстренные отключения в Киеве. Новости СВО
Крым ожидает налёта БПЛА, экстренные отключения в Киеве. Новости СВО - 30.06.2026 Украина.ру
Крым ожидает налёта БПЛА, экстренные отключения в Киеве. Новости СВО
Противовоздушная оборона России готовится отразить новый налёт беспилотников ВСУ на жителей Крыма. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-30T19:25
2026-06-30T19:25
спецоперация
сво
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крым
россия
киев
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.Другие новости к этому часу:🟥 65-летний мужчина ранен в результате атаки украинского беспилотника на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн;🟥 Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные и оперативные службы;🟥 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара "Пашковский", сообщила Росавиация;🟥 В Луганске звучала сирена тревоги, сообщили местные СМИ;🟦 В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. Подачу электроэнергии постепенно восстанавливают, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Жителей просят не включать все электроприборы одновременно, чтобы избежать перегрузки сети и повторных аварий;🟦 Электроснабжение в Крыму и Севастополе планируют восстановить к концу дня. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры. Временные отключения света необходимы, чтобы предотвратить перегрузку энергосистемы, сообщили в Минэнерго России;🟦 В Туапсинском округе отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за разлива нефтепродуктов после атак беспилотников в апреле, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Работы по уборке прибрежной территории полностью завершены;🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Сумах и в Кривом Роге;🟥 Во многих заведениях Запорожья пропало электричество после прилётов по объектам промышленной инфраструктуры;🟥 В Приморском, Хаджибейском и Киевском районах Одессы начались экстренные отключения электроснабжения;🟥 Городничий западноукраинского Ивано-Франковска рекомендовал быть готовыми к "возможной ночной тревоге" в ожидании массированного удара со стороны сил, проводящих денацификацию и демилитаризацию Украины;🟥 В Киеве введены экстренные отключения света.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, крым, россия, киев, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация, бпла сегодня, атака бпла, пво
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Крым ожидает налёта БПЛА, экстренные отключения в Киеве. Новости СВО

19:25 30.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Противовоздушная оборона России готовится отразить новый налёт беспилотников ВСУ на жителей Крыма. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.
Другие новости к этому часу:
🟥 65-летний мужчина ранен в результате атаки украинского беспилотника на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн;
🟥 Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные и оперативные службы;
🟥 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара "Пашковский", сообщила Росавиация;
🟥 В Луганске звучала сирена тревоги, сообщили местные СМИ;
🟦 В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. Подачу электроэнергии постепенно восстанавливают, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Жителей просят не включать все электроприборы одновременно, чтобы избежать перегрузки сети и повторных аварий;
🟦 Электроснабжение в Крыму и Севастополе планируют восстановить к концу дня. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры. Временные отключения света необходимы, чтобы предотвратить перегрузку энергосистемы, сообщили в Минэнерго России;
🟦 В Туапсинском округе отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за разлива нефтепродуктов после атак беспилотников в апреле, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Работы по уборке прибрежной территории полностью завершены;
🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Сумах и в Кривом Роге;
🟥 Во многих заведениях Запорожья пропало электричество после прилётов по объектам промышленной инфраструктуры;
🟥 В Приморском, Хаджибейском и Киевском районах Одессы начались экстренные отключения электроснабжения;
🟥 Городничий западноукраинского Ивано-Франковска рекомендовал быть готовыми к "возможной ночной тревоге" в ожидании массированного удара со стороны сил, проводящих денацификацию и демилитаризацию Украины;
🟥 В Киеве введены экстренные отключения света.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июня
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