https://ukraina.ru/20260630/voda-kamen-tochit-belorussiya-i-kitay-demonstriruyut-svyazku-1080833889.html

Вода камень точит: Белоруссия и Китай демонстрируют связку

Вода камень точит: Белоруссия и Китай демонстрируют связку - 30.06.2026 Украина.ру

Вода камень точит: Белоруссия и Китай демонстрируют связку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Китай, провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Итогового документа встречи не публикуют, как и деталей встречи. Но важен контекст визита.

2026-06-30T16:54

2026-06-30T16:54

2026-06-30T16:54

китай

россия

александр лукашенко

си цзиньпин

владимир путин

эксклюзив

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На фоне угроз со стороны Украины, втягивание РБ западными ястребами в полноценную войну, Лукшенко поехал в Китай после разговора с Владимиром Путиным. Некоторые источники сообщают, что Лукашенко посетит и КНДР в рамках своего азиатского турне, и не только. И хотя официальный Пекин сдержан в своих комментариях, но осуждение обстрела украинскими дронами автобуса с белорусскими детьми уже сам по себе сильный сигнал. Более подробно о визите - эксперты в свои соцсетях.Политолог Руслан БортникНа что бы я обратил внимание? На два заявления Китая. Первый о поддержке территориальной целостности и суверенитета Беларуси. Конечно, вам кажется, что это ординарное, стандартное заявление. Но нет. Мы же знаем, что Лукашенко полетел в Китай на фоне кризиса с Украиной и на фоне того, что в любой момент между странам может начаться как минимум воздушная война. Заявление Китая можно трактовать, как обещание оказать помощь Беларуси в случае кризиса. А Китай способен оказать серьезную помощь в части дронов. В отличие от России с Беларусью история другая. Формально Беларусь сейчас не считается участником агрессии против Украины. Кроме того, Лукашенко коммуницирует с Трампом, он привез какие-то сигналы от российского руководства. То есть он выступает одним из ключевых посыльных в рамках челночной дипломатии.Второе важное заявление Китая - это осуждение атаки автобуса с белорусскими детьми без возложения ответственности на кого-либо. Но Китай показывает, что он может потенциально ввязаться за Беларусь, в рамках развития большого совместного проекта "Великий камень". Беларусь для Китая остается важной страной в части транзита товаров в Европу.Журналист Диана ПанченкоМне говорят, что Лукашенко едет в Северную Корею. Интересно. Если правда.После начала открытого давления и ультиматумов со стороны Запада Лукашенко добивается:- ядерного зонтика России,- политического и экономического влияния Китая;- спецназа Северной Кореи.Беларусь сегодня на передовой мировой войны. Фактически Беларусь сегодня является тыловой базой России, находясь при этом на самом передке. Поэтому её хотят "срезать" или, как минимум, создать там проблемы. Это сильно ударит по России. Лукашенко делает всё, чтобы этого не случилось.Белорусский политолог Александр Шпаковский17-ый визит Александра Лукашенко в качестве Президента Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику. С начала 90-х годов прошлого века Лукашенко целенаправленно прокладывал дорогу Беларуси в Китай, выступая пионером двустороннего сотрудничества. В настоящее время Минск и Пекин связывают отношения всепогодного всестороннего стратегического партнёрства, что является высшей формой взаимодействия с зарубежными странами в дипломатической иерархии КНР.В свою очередь, в Беларуси была подписана Директива Президента Республики Беларусь № 9(2026) от 12 мая 2026 года "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнёрства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". Именно Китай наша страна рассматривает в качестве проводника в мир шестого технологического уклада. В преддверии визита в очередной раз неприятно удивили некоторые политические комментаторы. Или реально недалёкие и действительно считают, что в Китай можно явиться незваным гостем "в ночи", или ради "хайпа" держат за идиотов своих читателей. Кстати, комментаторы могут не останавливаться, так как впереди у Президента ещё несколько стран - одна другой интереснее.Общественный деятель Татьяна ПопПосле долгих разговоров с Владимиром Владимировичем на выходных Александр Лукашенко обнаружился в Пекине, где рано утром по нашему времени встретился с Си Цзиньпином. Общались тоже немало, больше 3 часов и тоже без особых подробностей о переговорах. При этом МИД КНР в своем сообщении о встрече подчеркивает, что "Китай поддерживает Беларусь в деле защиты её национального суверенитета, независимости и территориальной целостности". В общем, похоже на то, что Батька на фоне нервотрепки от просроченного заехал заручиться поддержкой к двум геополитическим тяжеловесам.Впрочем, может и что-то от Путина заодно Си передал по беспокойной обстановке в мире.Политолог Марат БашировЛукашенко приехал ставить Китай на растяжку. По-дворовому это выглядит так: или Китай помогает России удержать Беларусь так, как Китай помог Ирану. Или у России и РБ не останется вариантов, как применять ядерное оружие. А Китай против этого. Что отрицательного. США после проигрыша Китаю в Иране надо компенсировать имидж "большого парня" и переворот в Беларуси через военный конфликт - это реальный сценарий. А для нас это потеря "белорусского балкона" (посмотрите на карту) - беда. Что положительного. Китай долгое время эксплуатировал Россию и наши трудности в СВО, а теперь зависит от нас в вопросе удержания Беларуси в орбите. С учетом наших конвенциальных ресурсов ядерные удары по Украине становятся реальными, но не из-за СВО, а из-за угроз для Белорусии.

китай

россия

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китай, россия, александр лукашенко, си цзиньпин, владимир путин, эксклюзив