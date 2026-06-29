https://ukraina.ru/20260629/zelenskiy-spit-i-vidit-yadernyy-udar-eks-pomoschnik-kuchmy-shokirovan-bezumiem-kievskogo-rukovodstva-1080749058.html
"Зеленский спит и видит ядерный удар": экс-помощник Кучмы шокирован безумием киевского руководства
"Зеленский спит и видит ядерный удар": экс-помощник Кучмы шокирован безумием киевского руководства - 29.06.2026 Украина.ру
"Зеленский спит и видит ядерный удар": экс-помощник Кучмы шокирован безумием киевского руководства
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что заявления окружения киевского режима о ядерном ударе отражают реальные желания руководства Украины. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала
2026-06-29T09:57
2026-06-29T09:57
2026-06-29T09:57
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соскин
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Поводом стало заявление супруги экс-главы МИД Дмитрия Кулебы Светланы Павелецкой, которая накануне заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил"."Главная проблема не в том, что она несёт чушь, а в том, что это реальная позиция киевского руководства. Кулеба и его жена лишь транслируют его желание — вот что страшно. Я не удивлюсь, если Зеленский спит и видит такое чудовищное развитие событий", — сказал Соскин.Павелецкая ранее уже попадала в скандалы: использовала тему войны для продвижения секс-шопа, а в январе предлагала украинцам греться секс-игрушками в условиях отключения отопления. Теперь супруга дипломата мечтает о ядерном ударе.Ранее в новостях: Кучма выступил против изменения Конституции Украины в период конфликта
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новости, украина, владимир зеленский, леонид кучма, соскин, мид
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Соскин, МИД
"Зеленский спит и видит ядерный удар": экс-помощник Кучмы шокирован безумием киевского руководства
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что заявления окружения киевского режима о ядерном ударе отражают реальные желания руководства Украины. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала
Поводом стало заявление супруги экс-главы МИД Дмитрия Кулебы Светланы Павелецкой, которая накануне заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".
"Главная проблема не в том, что она несёт чушь, а в том, что это реальная позиция киевского руководства. Кулеба и его жена лишь транслируют его желание — вот что страшно. Я не удивлюсь, если Зеленский спит и видит такое чудовищное развитие событий", — сказал Соскин.
Павелецкая ранее уже попадала в скандалы: использовала тему войны для продвижения секс-шопа, а в январе предлагала украинцам греться секс-игрушками в условиях отключения отопления. Теперь супруга дипломата мечтает о ядерном ударе.