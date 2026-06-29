https://ukraina.ru/20260629/vks-rf-byut-aviabombami-po-ukraine-novosti-svo-1080744246.html
ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО
ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО
Воздушно-космические силы (ВКС) России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T09:31
2026-06-29T09:31
2026-06-29T09:33
сво
спецоперация
россия
запорожье
украина
вкс
владимир сальдо
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 В Запорожье гремят взрывы. 🟥 Также ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР.🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Днепропетровске.🟥 Россияне нанесли удар по автозаправке под Полтавой, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще один беспилотник упал на территории предприятия в Миргородском районе. Из-за атаки в некоторых районах произошло частичное отключение потребителей от электроснабжения.🟥 После вчерашнего удара по целям в Харькове загорелся склад одного из объектов инфраструктуры, сетуют местные власти.🟥 ВСУ отступили из городской застройки Константиновки, артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, информировали в Минобороны России.🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, запорожье, украина, вкс, владимир сальдо, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожье, Украина, ВКС, Владимир Сальдо, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО
09:31 29.06.2026 (обновлено: 09:33 29.06.2026)
Воздушно-космические силы (ВКС) России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Запорожье гремят взрывы.
🟥 Также ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Днепропетровске.
🟥 Россияне нанесли удар по автозаправке под Полтавой, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще один беспилотник упал на территории предприятия в Миргородском районе. Из-за атаки в некоторых районах произошло частичное отключение потребителей от электроснабжения.
🟥 После вчерашнего удара по целям в Харькове загорелся склад одного из объектов инфраструктуры, сетуют местные власти.
🟥 ВСУ отступили из городской застройки Константиновки, артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, информировали в Минобороны России.
🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.