ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
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ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО
ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО
Воздушно-космические силы (ВКС) России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T09:31
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сво
спецоперация
россия
запорожье
украина
вкс
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🟥 В Запорожье гремят взрывы. 🟥 Также ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР.🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Днепропетровске.🟥 Россияне нанесли удар по автозаправке под Полтавой, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще один беспилотник упал на территории предприятия в Миргородском районе. Из-за атаки в некоторых районах произошло частичное отключение потребителей от электроснабжения.🟥 После вчерашнего удара по целям в Харькове загорелся склад одного из объектов инфраструктуры, сетуют местные власти.🟥 ВСУ отступили из городской застройки Константиновки, артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, информировали в Минобороны России.🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, запорожье, украина, вкс, владимир сальдо, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожье, Украина, ВКС, Владимир Сальдо, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО

09:31 29.06.2026 (обновлено: 09:33 29.06.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Воздушно-космические силы (ВКС) России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Запорожье гремят взрывы.
🟥 Также ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Днепропетровске.
🟥 Россияне нанесли удар по автозаправке под Полтавой, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще один беспилотник упал на территории предприятия в Миргородском районе. Из-за атаки в некоторых районах произошло частичное отключение потребителей от электроснабжения.
🟥 После вчерашнего удара по целям в Харькове загорелся склад одного из объектов инфраструктуры, сетуют местные власти.
🟥 ВСУ отступили из городской застройки Константиновки, артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, информировали в Минобороны России.
🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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