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ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО

ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру

ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО

Воздушно-космические силы (ВКС) России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T09:31

2026-06-29T09:31

2026-06-29T09:33

сво

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украина.ру

вооруженные силы украины

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🟥 В Запорожье гремят взрывы. 🟥 Также ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР.🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Днепропетровске.🟥 Россияне нанесли удар по автозаправке под Полтавой, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще один беспилотник упал на территории предприятия в Миргородском районе. Из-за атаки в некоторых районах произошло частичное отключение потребителей от электроснабжения.🟥 После вчерашнего удара по целям в Харькове загорелся склад одного из объектов инфраструктуры, сетуют местные власти.🟥 ВСУ отступили из городской застройки Константиновки, артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожают противника, пытающегося закрепиться в пригородах, информировали в Минобороны России.🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, запорожье, украина, вкс, владимир сальдо, украина.ру, вооруженные силы украины