https://ukraina.ru/20260629/na-ukraine-anonsirovali-izmeneniya-v-konstitutsii-v-ugodu-evrosoyuzu-1080771197.html

Стефанчук анонсировал пересмотр конституции: Украина передаст полномочия органам ЕС

Стефанчук анонсировал пересмотр конституции: Украина передаст полномочия органам ЕС - 29.06.2026 Украина.ру

Стефанчук анонсировал пересмотр конституции: Украина передаст полномочия органам ЕС

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украине придётся передать часть государственных полномочий органам Евросоюза и закрепить это в конституции. Об этом 29 июня сообщает "Укринформ"

2026-06-29T14:06

2026-06-29T14:06

2026-06-29T14:10

новости

украина

киев

европа

руслан стефанчук

владимир путин

леонид кучма

верховная рада

ес

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073495297_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_519482280d72b6781ac49fdcaf6708a8.jpg

"Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определённое количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в конституции Украины", — сказал Стефанчук.При этом он признал, что во время конфликта вносить изменения в основной закон невозможно. Обсуждения начнутся после завершения боевых действий.Ранее экс-президент Леонид Кучма предостерегал от "экспериментов" с конституцией, называя их "подарком для Путина" и риском оттолкнуть Европу. Однако Киев, судя по всему, готов отказаться от суверенитета добровольно, закрепляя передачу полномочий Брюсселю на уровне основного закона. Евроинтеграция требует жертв — и на этот раз конституционных.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

киев

европа

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, европа, руслан стефанчук, владимир путин, леонид кучма, верховная рада, ес, мир без границ