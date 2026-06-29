https://ukraina.ru/20260629/na-ukraine-anonsirovali-izmeneniya-v-konstitutsii-v-ugodu-evrosoyuzu-1080771197.html
Стефанчук анонсировал пересмотр конституции: Украина передаст полномочия органам ЕС
Стефанчук анонсировал пересмотр конституции: Украина передаст полномочия органам ЕС - 29.06.2026 Украина.ру
Стефанчук анонсировал пересмотр конституции: Украина передаст полномочия органам ЕС
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украине придётся передать часть государственных полномочий органам Евросоюза и закрепить это в конституции. Об этом 29 июня сообщает "Укринформ"
2026-06-29T14:06
2026-06-29T14:06
2026-06-29T14:10
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"Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определённое количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в конституции Украины", — сказал Стефанчук.При этом он признал, что во время конфликта вносить изменения в основной закон невозможно. Обсуждения начнутся после завершения боевых действий.Ранее экс-президент Леонид Кучма предостерегал от "экспериментов" с конституцией, называя их "подарком для Путина" и риском оттолкнуть Европу. Однако Киев, судя по всему, готов отказаться от суверенитета добровольно, закрепляя передачу полномочий Брюсселю на уровне основного закона. Евроинтеграция требует жертв — и на этот раз конституционных.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Киев, Европа, Руслан Стефанчук, Владимир Путин, Леонид Кучма, Верховная Рада, ЕС, Мир без границ
Стефанчук анонсировал пересмотр конституции: Украина передаст полномочия органам ЕС
14:06 29.06.2026 (обновлено: 14:10 29.06.2026)
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украине придётся передать часть государственных полномочий органам Евросоюза и закрепить это в конституции. Об этом 29 июня сообщает "Укринформ"
"Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определённое количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в конституции Украины", — сказал Стефанчук.
При этом он признал, что во время конфликта вносить изменения в основной закон невозможно. Обсуждения начнутся после завершения боевых действий.
Ранее экс-президент Леонид Кучма предостерегал от "экспериментов" с конституцией, называя их "подарком для Путина" и риском оттолкнуть Европу. Однако Киев, судя по всему, готов отказаться от суверенитета добровольно, закрепляя передачу полномочий Брюсселю на уровне основного закона. Евроинтеграция требует жертв — и на этот раз конституционных.
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