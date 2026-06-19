Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе - 19.06.2026 Украина.ру
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Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе
Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе - 19.06.2026 Украина.ру
Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе
Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну до наступления зимы дипломатическим путём, но одновременно запросил у Европы масштабную военную и энергетическую поддержку. Об это 19 июня сообщают украинские СМИ
2026-06-19T13:40
2026-06-19T16:42
новости
украина
европа
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
мир без границ
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Выступая перед Европейским советом, Зеленский сказал: "Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы — посредством дипломатии и через давление на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело".По его словам, зимний пакет помощи должен включать газ, бензин, дизельное топливо и не менее 300 противобаллистических ракет. "Помогите нам подготовиться к зиме. Мы просим вас об этом сейчас. У нас нет времени на раздумья", — добавил он.Зеленский также призвал ускорить использование разблокированных 6 миллиардов евро из European Peace Facility на ПВО, дальнобойные снаряды и защиту энергетической инфраструктуры. Кроме того, он потребовал жёстче давить на танкерный флот, перевозящий российскую нефть, вплоть до конфискации грузов.Пока киевский главарь говорит о мире, его запросы сводятся к наращиванию вооружений. Москва неоднократно предупреждала: поставки оружия лишь затягивают конфликт. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, европа, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Мир без границ

Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе

13:40 19.06.2026 (обновлено: 16:42 19.06.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну до наступления зимы дипломатическим путём, но одновременно запросил у Европы масштабную военную и энергетическую поддержку. Об это 19 июня сообщают украинские СМИ
Выступая перед Европейским советом, Зеленский сказал:
"Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы — посредством дипломатии и через давление на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело".
По его словам, зимний пакет помощи должен включать газ, бензин, дизельное топливо и не менее 300 противобаллистических ракет.
"Помогите нам подготовиться к зиме. Мы просим вас об этом сейчас. У нас нет времени на раздумья", — добавил он.
Зеленский также призвал ускорить использование разблокированных 6 миллиардов евро из European Peace Facility на ПВО, дальнобойные снаряды и защиту энергетической инфраструктуры. Кроме того, он потребовал жёстче давить на танкерный флот, перевозящий российскую нефть, вплоть до конфискации грузов.
Пока киевский главарь говорит о мире, его запросы сводятся к наращиванию вооружений. Москва неоднократно предупреждала: поставки оружия лишь затягивают конфликт.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМир без границ
 
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