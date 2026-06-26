https://ukraina.ru/20260626/strategiya-ne-nuzhna-kallas-publichno-raspisalas-v-provale-zapada-1080696064.html

"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада

"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада - 26.06.2026 Украина.ру

"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада

Глава евродипломатии Кая Каллас публично расписалась в отсутствии у Запада какого-либо плана действий в украинском конфликте. Об этом 26 июня заявил полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала

2026-06-26T17:04

2026-06-26T17:04

2026-06-26T17:04

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"Каю Каллас спросили о стратегии по Украине. Она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива. Но именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна! Это показывает неопытность нынешнего руководства и объясняет, почему весь Запад терпит поражение", — отметил эксперт.По его словам, проблема касается и Вашингтона. "Очевидно, что ни у США, ни у Европы нет чёткой стратегии. Они просто действуют по интуиции. А те, у кого есть стратегия, точно знают, чего хотят добиться, и идут к цели", — резюмировал Бо.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал: Европа всячески сдерживает дипломатическое урегулирование, побуждая Зеленского "воевать до последнего украинца". Признание Каллас лишь подтверждает это.Больше новостей дня представлено в обзоре МИД Украины диссонирует с Офисом президента, ЕС обсуждает украинский вопрос. Новости к 16.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, запад, украина, европа, сергей лавров, владимир зеленский, генштаб, офис президента, ес