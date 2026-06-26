"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада - 26.06.2026 Украина.ру
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"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада
"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада - 26.06.2026 Украина.ру
"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада
Глава евродипломатии Кая Каллас публично расписалась в отсутствии у Запада какого-либо плана действий в украинском конфликте. Об этом 26 июня заявил полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала
2026-06-26T17:04
2026-06-26T17:04
новости
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"Каю Каллас спросили о стратегии по Украине. Она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива. Но именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна! Это показывает неопытность нынешнего руководства и объясняет, почему весь Запад терпит поражение", — отметил эксперт.По его словам, проблема касается и Вашингтона. "Очевидно, что ни у США, ни у Европы нет чёткой стратегии. Они просто действуют по интуиции. А те, у кого есть стратегия, точно знают, чего хотят добиться, и идут к цели", — резюмировал Бо.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал: Европа всячески сдерживает дипломатическое урегулирование, побуждая Зеленского "воевать до последнего украинца". Признание Каллас лишь подтверждает это.Больше новостей дня представлено в обзоре МИД Украины диссонирует с Офисом президента, ЕС обсуждает украинский вопрос. Новости к 16.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, европа, сергей лавров, владимир зеленский, генштаб, офис президента, ес
Новости, Запад, Украина, Европа, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Генштаб, Офис президента, ЕС

"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада

17:04 26.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ruPolitico: Каллас из-за её жёсткой антироссийской позиции не считается возможным переговорщиком с Россией
Politico: Каллас из-за её жёсткой антироссийской позиции не считается возможным переговорщиком с Россией - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Глава евродипломатии Кая Каллас публично расписалась в отсутствии у Запада какого-либо плана действий в украинском конфликте. Об этом 26 июня заявил полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала
"Каю Каллас спросили о стратегии по Украине. Она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива. Но именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна! Это показывает неопытность нынешнего руководства и объясняет, почему весь Запад терпит поражение", — отметил эксперт.
По его словам, проблема касается и Вашингтона.
"Очевидно, что ни у США, ни у Европы нет чёткой стратегии. Они просто действуют по интуиции. А те, у кого есть стратегия, точно знают, чего хотят добиться, и идут к цели", — резюмировал Бо.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал: Европа всячески сдерживает дипломатическое урегулирование, побуждая Зеленского "воевать до последнего украинца". Признание Каллас лишь подтверждает это.
Больше новостей дня представлено в обзоре МИД Украины диссонирует с Офисом президента, ЕС обсуждает украинский вопрос. Новости к 16.00
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