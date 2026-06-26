https://ukraina.ru/20260626/strategiya-ne-nuzhna-kallas-publichno-raspisalas-v-provale-zapada-1080696064.html
"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада
"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада - 26.06.2026 Украина.ру
"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада
Глава евродипломатии Кая Каллас публично расписалась в отсутствии у Запада какого-либо плана действий в украинском конфликте. Об этом 26 июня заявил полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала
2026-06-26T17:04
2026-06-26T17:04
2026-06-26T17:04
новости
запад
украина
европа
сергей лавров
владимир зеленский
генштаб
офис президента
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079103228_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_610e5f940304c483bf526c62fb868a21.jpg
"Каю Каллас спросили о стратегии по Украине. Она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива. Но именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна! Это показывает неопытность нынешнего руководства и объясняет, почему весь Запад терпит поражение", — отметил эксперт.По его словам, проблема касается и Вашингтона. "Очевидно, что ни у США, ни у Европы нет чёткой стратегии. Они просто действуют по интуиции. А те, у кого есть стратегия, точно знают, чего хотят добиться, и идут к цели", — резюмировал Бо.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал: Европа всячески сдерживает дипломатическое урегулирование, побуждая Зеленского "воевать до последнего украинца". Признание Каллас лишь подтверждает это.Больше новостей дня представлено в обзоре МИД Украины диссонирует с Офисом президента, ЕС обсуждает украинский вопрос. Новости к 16.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
запад
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079103228_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_f46279e807764ad8828c3dd2cdcc1a49.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина, европа, сергей лавров, владимир зеленский, генштаб, офис президента, ес
Новости, Запад, Украина, Европа, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Генштаб, Офис президента, ЕС
"Стратегия не нужна": Каллас публично расписалась в провале Запада
Глава евродипломатии Кая Каллас публично расписалась в отсутствии у Запада какого-либо плана действий в украинском конфликте. Об этом 26 июня заявил полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала
"Каю Каллас спросили о стратегии по Украине. Она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива. Но именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна! Это показывает неопытность нынешнего руководства и объясняет, почему весь Запад терпит поражение", — отметил эксперт.
По его словам, проблема касается и Вашингтона.
"Очевидно, что ни у США, ни у Европы нет чёткой стратегии. Они просто действуют по интуиции. А те, у кого есть стратегия, точно знают, чего хотят добиться, и идут к цели", — резюмировал Бо.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал: Европа всячески сдерживает дипломатическое урегулирование, побуждая Зеленского "воевать до последнего украинца". Признание Каллас лишь подтверждает это.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.