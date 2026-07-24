https://ukraina.ru/20260724/vrag-teryaet-oboronitelnye-rubezhi-alekhin-pro-situatsiyu-na-kharkovskom-fronte-1081826969.html

"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте

"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте - 24.07.2026 Украина.ру

"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте

На Харьковском направлении 127-й мотострелковый полк выбил ВСУ из села Волоховское и расширил зону контроля на 900 метров, продвигаясь к Уланову. Вражеская оборона в Волчанском и Дергачевском районах продолжает рушиться. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-24T18:33

2026-07-24T18:33

2026-07-24T18:30

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Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что бои идут вокруг Волчанска, Казачьей Лопани и Золочева. "В Харьковской области враг теряет оборонительные рубежи в Волчанском и Дергачевском районах, примыкающих к границе с Белгородской областью", — пояснил обозреватель.Алёхин подчеркнул, что накануне штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии в ходе ожесточенных боев выбили противника из села Волоховское (Волчанский район) и освободили его.Эксперт добавил, что "северяне" увеличили зону контроля и продвинулись в сторону Уланова. "Согласно кадрам с геолокацией, увеличили зону контроля на 900 метров и продвинулись в направлении Уланова", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.

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