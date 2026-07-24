"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте - 24.07.2026 Украина.ру
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"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте
"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте - 24.07.2026 Украина.ру
"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте
На Харьковском направлении 127-й мотострелковый полк выбил ВСУ из села Волоховское и расширил зону контроля на 900 метров, продвигаясь к Уланову. Вражеская оборона в Волчанском и Дергачевском районах продолжает рушиться. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-24T18:33
2026-07-24T18:30
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Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что бои идут вокруг Волчанска, Казачьей Лопани и Золочева. "В Харьковской области враг теряет оборонительные рубежи в Волчанском и Дергачевском районах, примыкающих к границе с Белгородской областью", — пояснил обозреватель.Алёхин подчеркнул, что накануне штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии в ходе ожесточенных боев выбили противника из села Волоховское (Волчанский район) и освободили его.Эксперт добавил, что "северяне" увеличили зону контроля и продвинулись в сторону Уланова. "Согласно кадрам с геолокацией, увеличили зону контроля на 900 метров и продвинулись в направлении Уланова", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте

18:33 24.07.2026
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Sputnik
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На Харьковском направлении 127-й мотострелковый полк выбил ВСУ из села Волоховское и расширил зону контроля на 900 метров, продвигаясь к Уланову. Вражеская оборона в Волчанском и Дергачевском районах продолжает рушиться. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что бои идут вокруг Волчанска, Казачьей Лопани и Золочева.
"В Харьковской области враг теряет оборонительные рубежи в Волчанском и Дергачевском районах, примыкающих к границе с Белгородской областью", — пояснил обозреватель.
Алёхин подчеркнул, что накануне штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии в ходе ожесточенных боев выбили противника из села Волоховское (Волчанский район) и освободили его.
Эксперт добавил, что "северяне" увеличили зону контроля и продвинулись в сторону Уланова. "Согласно кадрам с геолокацией, увеличили зону контроля на 900 метров и продвинулись в направлении Уланова", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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