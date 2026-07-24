https://ukraina.ru/20260724/voevat-nechem-ranenykh-ne-vyvozyat-vsu-v-oskolskom-kotle-ostalis-bez-vody-i-edy-1081828285.html

"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды

"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды - 24.07.2026 Украина.ру

"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды

Удары по переправам через реку Оскол остановили снабжение трёх украинских бригад, оказавшихся в "котле". Подвоз боеприпасов и продовольствия прекращен, а попытки наладить переправы оборачиваются новыми потерями для ВСУ. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-24T18:48

2026-07-24T18:48

2026-07-24T18:49

новости

оскол

россия

украина

геннадий алехин

новости сво

новости сво россия

сводка сво

сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:139:2730:1676_1920x0_80_0_0_961ffa43f3725e7966ceb57a89a248d1.jpg

Переходя к ситуации на Западном направлении, Алёхин сообщил, что бомбардировочная авиация нанесла удары по ВСУ в районах Гороховатки и Червоного Оскола. В результате были уничтожены переправы через реку Оскол — по ним шло снабжение подразделений 3-й, 66-й и 115-й отдельных механизированных и штурмовых бригад ВСУ на левом берегу реки, пояснил обозреватель.По словам Алёхина, это привело к полной остановке снабжения группировки ВСУ. "Подвоз боеприпасов, продовольствия и ротация украинских подразделений из Изюма в зону Оскольского "котла" остановились. Воевать нечем, раненых эвакуировать нет возможности. Вода и продовольствие моментально стали недоступны", — уточнил он.Эксперт добавил, что попытки наладить переправы только увеличивают потери личного состава ВСУ. За 20 дней июля при восстановлении переправ через Оскол уничтожено более 40 солдат и офицеров из состава инженерных подразделений, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.

оскол

россия

украина

харьков новости

харьковская область

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оскол, россия, украина, геннадий алехин, новости сво, новости сво россия, сводка сво, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, харьков новости, харьковская область, харьковскийфронт, война, война на украине, новости украина ру, сво на украине: последние новости, украина ру новости сегодня