"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды - 24.07.2026 Украина.ру
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"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды
"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды - 24.07.2026 Украина.ру
"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды
Удары по переправам через реку Оскол остановили снабжение трёх украинских бригад, оказавшихся в "котле". Подвоз боеприпасов и продовольствия прекращен, а попытки наладить переправы оборачиваются новыми потерями для ВСУ. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-24T18:48
2026-07-24T18:49
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Переходя к ситуации на Западном направлении, Алёхин сообщил, что бомбардировочная авиация нанесла удары по ВСУ в районах Гороховатки и Червоного Оскола. В результате были уничтожены переправы через реку Оскол — по ним шло снабжение подразделений 3-й, 66-й и 115-й отдельных механизированных и штурмовых бригад ВСУ на левом берегу реки, пояснил обозреватель.По словам Алёхина, это привело к полной остановке снабжения группировки ВСУ. "Подвоз боеприпасов, продовольствия и ротация украинских подразделений из Изюма в зону Оскольского "котла" остановились. Воевать нечем, раненых эвакуировать нет возможности. Вода и продовольствие моментально стали недоступны", — уточнил он.Эксперт добавил, что попытки наладить переправы только увеличивают потери личного состава ВСУ. За 20 дней июля при восстановлении переправ через Оскол уничтожено более 40 солдат и офицеров из состава инженерных подразделений, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды

18:48 24.07.2026 (обновлено: 18:49 24.07.2026)
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : freedome.org.ua
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Удары по переправам через реку Оскол остановили снабжение трёх украинских бригад, оказавшихся в "котле". Подвоз боеприпасов и продовольствия прекращен, а попытки наладить переправы оборачиваются новыми потерями для ВСУ. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Переходя к ситуации на Западном направлении, Алёхин сообщил, что бомбардировочная авиация нанесла удары по ВСУ в районах Гороховатки и Червоного Оскола.
В результате были уничтожены переправы через реку Оскол — по ним шло снабжение подразделений 3-й, 66-й и 115-й отдельных механизированных и штурмовых бригад ВСУ на левом берегу реки, пояснил обозреватель.
По словам Алёхина, это привело к полной остановке снабжения группировки ВСУ. "Подвоз боеприпасов, продовольствия и ротация украинских подразделений из Изюма в зону Оскольского "котла" остановились. Воевать нечем, раненых эвакуировать нет возможности. Вода и продовольствие моментально стали недоступны", — уточнил он.
Эксперт добавил, что попытки наладить переправы только увеличивают потери личного состава ВСУ. За 20 дней июля при восстановлении переправ через Оскол уничтожено более 40 солдат и офицеров из состава инженерных подразделений, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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