https://ukraina.ru/20260625/itogi-250626-es-rezhet-drony-v-chernigovskoy-oblasti-ukrainy-obyavili-evakuatsiyu-1080642870.html
Итоги 25.06.26: ЕС "режет" дроны, в Черниговской области Украины объявили эвакуацию
Итоги 25.06.26: ЕС "режет" дроны, в Черниговской области Украины объявили эвакуацию - 25.06.2026 Украина.ру
Итоги 25.06.26: ЕС "режет" дроны, в Черниговской области Украины объявили эвакуацию
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Евросоюз пересматривает структуру помощи Украине и исключает из первого транша миллиарды евро, ранее заложенные на... Украина.ру, 25.06.2026
2026-06-25T17:26
2026-06-25T17:26
2026-06-25T17:26
черниговская область
украина
киев
ес
видео
дроны
эвакуация
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фифа
евросоюз
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Евросоюз пересматривает структуру помощи Украине и исключает из первого транша миллиарды евро, ранее заложенные на производство дронов. Параллельно Киев готовит новые обязательные эвакуации в Черниговской области, где из приграничных населённых пунктов будут вывозить жителей на фоне сохраняющейся угрозы. На этом фоне международные решения тоже меняют картину — ФИФА допускает юношеские сборные России до международных турниров, что становится первым шагом к частичному возвращению в систему мирового спорта.
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Украина.ру
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