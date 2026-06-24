Свыше 10 армянских священников не смогли вернуться в приходы в РФ из-за повесток на сборы - 24.06.2026 Украина.ру
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Свыше 10 армянских священников не смогли вернуться в приходы в РФ из-за повесток на сборы
Свыше 10 армянских священников не смогли вернуться в приходы в РФ из-за повесток на сборы - 24.06.2026 Украина.ру
Свыше 10 армянских священников не смогли вернуться в приходы в РФ из-за повесток на сборы
Более десяти священников Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) не смогли вернуться из Армении в свои российские приходы из-за повесток для участия в военных сборах, сообщила пресс-служба епархии
2026-06-24T13:26
2026-06-24T13:28
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"Во время визита в Армению более десяти священнослужителей Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ получили повестки для участия в военных сборах… Вследствие решения о проведении сборов, организованных в поспешно и неожиданно, священнослужители не смогли своевременно вернуться к местам своего служения, что нарушило привычную деятельность приходов. Тем не менее священнослужители готовы исполнить свой долг перед Родиной", – говорится в материале.На днях журналистка Сюзи Бадоян сообщала, что два служителя российских приходов ААЦ не смогли вернуться из Армении из-за повестки на 25-дневные учебные военные сборы.С 1 февраля по распоряжению министра обороны Армении Сурена Папикяна была прекращена деятельность военного духовенства Армянской апостольской церкви, обслуживавшего вооруженные силы страны.Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что Армения начала активный диалог по военной линии одновременно с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Министр подчеркивал, что республика уже имеет опыт сотрудничества с западным военным блоком.О мобилизации - в материале Мясорубка по расписанию: в Киеве мобилизуют 120 человек ежедневно на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армения, россия, киев, ес, сергей лавров, украина.ру
Новости, Армения, Россия, Киев, ЕС, Сергей Лавров, Украина.ру

Свыше 10 армянских священников не смогли вернуться в приходы в РФ из-за повесток на сборы

13:26 24.06.2026 (обновлено: 13:28 24.06.2026)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
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Более десяти священников Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) не смогли вернуться из Армении в свои российские приходы из-за повесток для участия в военных сборах, сообщила пресс-служба епархии
"Во время визита в Армению более десяти священнослужителей Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ получили повестки для участия в военных сборах… Вследствие решения о проведении сборов, организованных в поспешно и неожиданно, священнослужители не смогли своевременно вернуться к местам своего служения, что нарушило привычную деятельность приходов. Тем не менее священнослужители готовы исполнить свой долг перед Родиной", – говорится в материале.
На днях журналистка Сюзи Бадоян сообщала, что два служителя российских приходов ААЦ не смогли вернуться из Армении из-за повестки на 25-дневные учебные военные сборы.
С 1 февраля по распоряжению министра обороны Армении Сурена Папикяна была прекращена деятельность военного духовенства Армянской апостольской церкви, обслуживавшего вооруженные силы страны.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что Армения начала активный диалог по военной линии одновременно с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Министр подчеркивал, что республика уже имеет опыт сотрудничества с западным военным блоком.
О мобилизации - в материале Мясорубка по расписанию: в Киеве мобилизуют 120 человек ежедневно на сайте Украина.ру.
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