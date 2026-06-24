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МИД РФ готовит доклады о действиях Польши, Украины и прибалтийских государств

МИД РФ готовит доклады о действиях Польши, Украины и прибалтийских государств - 24.06.2026 Украина.ру

МИД РФ готовит доклады о действиях Польши, Украины и прибалтийских государств

Ряд государств под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников. Об этом 22 июня заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-06-24T14:14

2026-06-24T14:14

2026-06-24T17:22

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МИД РФ в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны готовит тематические доклады. По словам Захаровой, доклады посвящены действиям отдельных стран применительно к военно-мемориальным объектам, в первую очередь - политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины."Используя проводимую Россией специальную военную операцию, (эти страны - ред.) резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия", - сказала Захарова.Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби, который посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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