МИД РФ готовит доклады о действиях Польши, Украины и прибалтийских государств - 24.06.2026 Украина.ру
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МИД РФ готовит доклады о действиях Польши, Украины и прибалтийских государств
МИД РФ готовит доклады о действиях Польши, Украины и прибалтийских государств - 24.06.2026 Украина.ру
МИД РФ готовит доклады о действиях Польши, Украины и прибалтийских государств
Ряд государств под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников. Об этом 22 июня заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-06-24T14:14
2026-06-24T17:22
новости
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МИД РФ в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны готовит тематические доклады. По словам Захаровой, доклады посвящены действиям отдельных стран применительно к военно-мемориальным объектам, в первую очередь - политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины."Используя проводимую Россией специальную военную операцию, (эти страны - ред.) резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия", - сказала Захарова.Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби, который посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, эстония, латвия, литва, мария захарова, министерство иностранных дел, россия, украина, польша, украина.ру, великая отечественная война, мир без границ
Новости, Эстония, Латвия, Литва, Мария Захарова, министерство иностранных дел, Россия, Украина, Польша, Украина.ру, Великая Отечественная война, Мир без границ

МИД РФ готовит доклады о действиях Польши, Украины и прибалтийских государств

14:14 24.06.2026 (обновлено: 17:22 24.06.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Ряд государств под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников. Об этом 22 июня заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
МИД РФ в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны готовит тематические доклады. По словам Захаровой, доклады посвящены действиям отдельных стран применительно к военно-мемориальным объектам, в первую очередь - политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.
"Используя проводимую Россией специальную военную операцию, (эти страны - ред.) резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия", - сказала Захарова.
Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби, который посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиЭстонияЛатвияЛитваМария Захароваминистерство иностранных делРоссияУкраинаПольшаУкраина.руВеликая Отечественная войнаМир без границ
 
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