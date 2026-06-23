https://ukraina.ru/20260623/padenie-konstantinovki-rossiyskie-voyska-kontroliruyut-95-goroda-1080526194.html

Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города

Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города - 23.06.2026 Украина.ру

Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города

Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Донецкой Народной Республике, взяв под контроль около 95 процентов территории ключевого города Константиновка. Об этом заявил военблогер Борис Рожин в своем Телеграм-канале

2026-06-23T10:35

2026-06-23T10:35

2026-06-23T10:35

сво

спецоперация

константиновка

россия

донецкая народная республика

борис рожин

вооруженные силы украины

вс рф

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По словам военного эксперта, российские подразделения активно продвигаются не только в самом городе, но и на прилегающих участках фронта.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные провели зачистку еще 103 зданий в Константиновке, последовательно выдавливая украинские формирования из городской застройки. Ожесточенные бои ведутся в восточной части города и промышленной зоне, пути отхода для гарнизона ВСУ практически перекрыты.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.

константиновка

россия

донецкая народная республика

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, константиновка, россия, донецкая народная республика, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф