Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города - 23.06.2026 Украина.ру
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Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города
Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города - 23.06.2026 Украина.ру
Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города
Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Донецкой Народной Республике, взяв под контроль около 95 процентов территории ключевого города Константиновка. Об этом заявил военблогер Борис Рожин в своем Телеграм-канале
2026-06-23T10:35
2026-06-23T10:35
сво
спецоперация
константиновка
россия
донецкая народная республика
борис рожин
вооруженные силы украины
вс рф
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По словам военного эксперта, российские подразделения активно продвигаются не только в самом городе, но и на прилегающих участках фронта.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные провели зачистку еще 103 зданий в Константиновке, последовательно выдавливая украинские формирования из городской застройки. Ожесточенные бои ведутся в восточной части города и промышленной зоне, пути отхода для гарнизона ВСУ практически перекрыты.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
константиновка
россия
донецкая народная республика
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сво, спецоперация, константиновка, россия, донецкая народная республика, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф
СВО, Спецоперация, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города

10:35 23.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Донецкой Народной Республике, взяв под контроль около 95 процентов территории ключевого города Константиновка. Об этом заявил военблогер Борис Рожин в своем Телеграм-канале
По словам военного эксперта, российские подразделения активно продвигаются не только в самом городе, но и на прилегающих участках фронта.
"Наши бойцы продвинулись западнее Часова Яра, вышли на окраины населенного пункта Стенки. Также наши воины проводят атаки вдоль железной дороги в направлении населенного пункта Попасное", — написал Рожин.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные провели зачистку еще 103 зданий в Константиновке, последовательно выдавливая украинские формирования из городской застройки. Ожесточенные бои ведутся в восточной части города и промышленной зоне, пути отхода для гарнизона ВСУ практически перекрыты.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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СВОСпецоперацияКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаБорис РожинВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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