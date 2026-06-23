https://ukraina.ru/20260623/padenie-konstantinovki-rossiyskie-voyska-kontroliruyut-95-goroda-1080526194.html
Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города
Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города - 23.06.2026 Украина.ру
Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города
Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Донецкой Народной Республике, взяв под контроль около 95 процентов территории ключевого города Константиновка. Об этом заявил военблогер Борис Рожин в своем Телеграм-канале
2026-06-23T10:35
2026-06-23T10:35
2026-06-23T10:35
сво
спецоперация
константиновка
россия
донецкая народная республика
борис рожин
вооруженные силы украины
вс рф
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По словам военного эксперта, российские подразделения активно продвигаются не только в самом городе, но и на прилегающих участках фронта.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные провели зачистку еще 103 зданий в Константиновке, последовательно выдавливая украинские формирования из городской застройки. Ожесточенные бои ведутся в восточной части города и промышленной зоне, пути отхода для гарнизона ВСУ практически перекрыты.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
константиновка
россия
донецкая народная республика
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, константиновка, россия, донецкая народная республика, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф
СВО, Спецоперация, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Падение Константиновки: российские войска контролируют 95% города
Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Донецкой Народной Республике, взяв под контроль около 95 процентов территории ключевого города Константиновка. Об этом заявил военблогер Борис Рожин в своем Телеграм-канале