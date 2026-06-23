Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир - 23.06.2026 Украина.ру
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Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир
Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир - 23.06.2026 Украина.ру
Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.06.2026
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новороссия
мариуполь
донецкая народная республика
михаил павлив
литературная газета
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Цветы как нарушение: почему в Мариуполе активистку Русской весны увезли в отдел за попытку почтить память погибших 22 июня? Гость: Ирина Воропаева, активистка Русской весны в ДНР* Украина: поворот не туда. О формировании олигархата на Украине. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Кто и как строит новую Херсонщину. Гость: Алексей Лаврентьев – председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Херсонской области* Нам есть, чем гордиться! Великоанадольский лес – рукотворный оазис Донбасса. Гость: Денис Иноземцев - заместитель директора Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени В. Е. фон Граффа* Помогаем своим. Помощь под обстрелами. Гость: Максим Замшев - главный редактор "Литературной газеты", поэт и прозаик
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452
60
новороссия, мариуполь, донецкая народная республика, михаил павлив, литературная газета, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Михаил Павлив, Литературная газета, Новороссия сегодня

Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир

12:44 23.06.2026 (обновлено: 14:10 23.06.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Цветы как нарушение: почему в Мариуполе активистку Русской весны увезли в отдел за попытку почтить память погибших 22 июня? Гость: Ирина Воропаева, активистка Русской весны в ДНР
* Украина: поворот не туда. О формировании олигархата на Украине. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Время Новороссии. Кто и как строит новую Херсонщину. Гость: Алексей Лаврентьев – председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Херсонской области
* Нам есть, чем гордиться! Великоанадольский лес – рукотворный оазис Донбасса. Гость: Денис Иноземцев - заместитель директора Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени В. Е. фон Граффа
* Помогаем своим. Помощь под обстрелами. Гость: Максим Замшев - главный редактор "Литературной газеты", поэт и прозаик
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НовороссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаМихаил ПавливЛитературная газетаНовороссия сегодня
 
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