https://ukraina.ru/20260623/23-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080533105.html

Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир

Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир - 23.06.2026 Украина.ру

Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.06.2026

2026-06-23T12:44

2026-06-23T12:44

2026-06-23T14:10

новороссия

мариуполь

донецкая народная республика

михаил павлив

литературная газета

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Цветы как нарушение: почему в Мариуполе активистку Русской весны увезли в отдел за попытку почтить память погибших 22 июня? Гость: Ирина Воропаева, активистка Русской весны в ДНР* Украина: поворот не туда. О формировании олигархата на Украине. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Кто и как строит новую Херсонщину. Гость: Алексей Лаврентьев – председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Херсонской области* Нам есть, чем гордиться! Великоанадольский лес – рукотворный оазис Донбасса. Гость: Денис Иноземцев - заместитель директора Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени В. Е. фон Граффа* Помогаем своим. Помощь под обстрелами. Гость: Максим Замшев - главный редактор "Литературной газеты", поэт и прозаик

новороссия

мариуполь

донецкая народная республика

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, мариуполь, донецкая народная республика, михаил павлив, литературная газета, новороссия сегодня, видео