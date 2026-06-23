https://ukraina.ru/20260623/23-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080533105.html
Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир
Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир - 23.06.2026 Украина.ру
Как строят новую Херсонщину, рукотворный оазис Донбасса. 23 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.06.2026
2026-06-23T12:44
2026-06-23T12:44
2026-06-23T14:10
новороссия
мариуполь
донецкая народная республика
михаил павлив
литературная газета
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Цветы как нарушение: почему в Мариуполе активистку Русской весны увезли в отдел за попытку почтить память погибших 22 июня? Гость: Ирина Воропаева, активистка Русской весны в ДНР* Украина: поворот не туда. О формировании олигархата на Украине. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Кто и как строит новую Херсонщину. Гость: Алексей Лаврентьев – председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Херсонской области* Нам есть, чем гордиться! Великоанадольский лес – рукотворный оазис Донбасса. Гость: Денис Иноземцев - заместитель директора Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени В. Е. фон Граффа* Помогаем своим. Помощь под обстрелами. Гость: Максим Замшев - главный редактор "Литературной газеты", поэт и прозаик
новороссия
мариуполь
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/17/1080532732_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_c99127c237cf8ef5c101f3dc35de3d52.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, мариуполь, донецкая народная республика, михаил павлив, литературная газета, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Михаил Павлив, Литературная газета, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Цветы как нарушение: почему в Мариуполе активистку Русской весны увезли в отдел за попытку почтить память погибших 22 июня? Гость: Ирина Воропаева, активистка Русской весны в ДНР
* Украина: поворот не туда. О формировании олигархата на Украине. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Время Новороссии. Кто и как строит новую Херсонщину. Гость: Алексей Лаврентьев – председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Херсонской области
* Нам есть, чем гордиться! Великоанадольский лес – рукотворный оазис Донбасса. Гость: Денис Иноземцев - заместитель директора Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа имени В. Е. фон Граффа
* Помогаем своим. Помощь под обстрелами. Гость: Максим Замшев - главный редактор "Литературной газеты", поэт и прозаик