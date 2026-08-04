https://ukraina.ru/20260804/usilenie-mobilizatsii-i-vydvorenie-iz-evropy-rozhin-pro-novuyu-busifikatsiyu-na-ukraine-1082151214.html

Усиление мобилизации и выдворение из Европы: Рожин про новую "бусификацию" на Украине

Усиление мобилизации и выдворение из Европы: Рожин про новую "бусификацию" на Украине - 04.08.2026 Украина.ру

Усиление мобилизации и выдворение из Европы: Рожин про новую "бусификацию" на Украине

Киевский режим будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимание на закон и справки. Также активно прорабатывается вопрос выдворения из Европы украинцев призывного возраста. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-08-04T14:17

2026-08-04T14:17

2026-08-04T14:17

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Завершая прогноз на август, Рожин заявил, что ВСУ уже израсходовали часть накопленных резервов. "Противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течение весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки", — пояснил собеседник Украина.ру.Рожин отметил, что резервы у ВСУ ещё остаются, но они активно расходуются. По его словам, у противника есть некоторые запасы бронетехники, и локальные контрудары возможны в августе или сентябре.Однако, подчеркнул журналист, с этими резервами и при текущей конфигурации фронта серьезных успехов противник добиться не сможет.Рожин также добавил, что Киев ужесточает мобилизацию. "Киевский режим будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимание на закон и справки. Также активно прорабатывается вопрос выдворения из Европы украинцев призывного возраста. Кого-то из депортированных уже загребли на фронт", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. То есть работать по транспортным узлам, мостам, выводить из строя тепловозы. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

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