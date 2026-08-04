В Германии потребовали выслать украинского посла
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла из Германии. Об этом 4 августа она написала в соцсети X
"Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство. Федеральное правительство, у которого ещё остались остатки достоинства, давно бы вызвало этого дипломата", — заявила Дагделен.
Накануне посол Алексей Макеев заявил, что в Германии якобы есть партии, тесно связанные с Москвой. Киевский дипломат окончательно забылся, перейдя от просьб о помощи к прямым указаниям немецким избирателям.
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