В Германии потребовали выслать украинского посла - 04.08.2026 Украина.ру
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В Германии потребовали выслать украинского посла
В Германии потребовали выслать украинского посла - 04.08.2026 Украина.ру
В Германии потребовали выслать украинского посла
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла из Германии. Об этом 4 августа она написала в соцсети X
2026-08-04T14:46
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"Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство. Федеральное правительство, у которого ещё остались остатки достоинства, давно бы вызвало этого дипломата", — заявила Дагделен.Накануне посол Алексей Макеев заявил, что в Германии якобы есть партии, тесно связанные с Москвой. Киевский дипломат окончательно забылся, перейдя от просьб о помощи к прямым указаниям немецким избирателям.Подробнее – в материале Киев и Берлин готовят механизм возвращения мужчин мобилизационного возрастаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, москва, алексей макеев
Новости, Германия, Украина, Москва, Алексей Макеев

В Германии потребовали выслать украинского посла

14:46 04.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла из Германии. Об этом 4 августа она написала в соцсети X
"Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство. Федеральное правительство, у которого ещё остались остатки достоинства, давно бы вызвало этого дипломата", — заявила Дагделен.
Накануне посол Алексей Макеев заявил, что в Германии якобы есть партии, тесно связанные с Москвой. Киевский дипломат окончательно забылся, перейдя от просьб о помощи к прямым указаниям немецким избирателям.
Подробнее – в материале Киев и Берлин готовят механизм возвращения мужчин мобилизационного возраста
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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