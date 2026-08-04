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В Германии потребовали выслать украинского посла

В Германии потребовали выслать украинского посла - 04.08.2026 Украина.ру

В Германии потребовали выслать украинского посла

Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла из Германии. Об этом 4 августа она написала в соцсети X

2026-08-04T14:46

2026-08-04T14:46

2026-08-04T14:46

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"Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство. Федеральное правительство, у которого ещё остались остатки достоинства, давно бы вызвало этого дипломата", — заявила Дагделен.Накануне посол Алексей Макеев заявил, что в Германии якобы есть партии, тесно связанные с Москвой. Киевский дипломат окончательно забылся, перейдя от просьб о помощи к прямым указаниям немецким избирателям.Подробнее – в материале Киев и Берлин готовят механизм возвращения мужчин мобилизационного возрастаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, украина, москва, алексей макеев