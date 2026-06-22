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Страны НАТО переходят к новой фазе войны против России
Страны НАТО переходят к новой фазе войны против России - 22.06.2026 Украина.ру
Страны НАТО переходят к новой фазе войны против России
Страны Запада стирают грань между опосредованной и прямой войной, наращивая поставки дальнобойного оружия Киеву и предоставляя воздушное пространство для ударов по России. Об этом 22 июня заявил сенатор Алексей Пушков
2026-06-22T14:05
2026-06-22T14:05
2026-06-22T14:16
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"Война уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны", — подчеркнул Пушков.По его словам, союзники Киева снабжают ВСУ разведданными, производят тысячи дронов и компонентов к ним, поставляют дальнобойное оружие или содействуют в его производстве. Парламентарий также указал на непрекращающиеся поставки американского оружия, игнорирование преступлений Украины и использование воздушного пространства стран НАТО для атак на Россию.Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что показал бы "известный жест" тем, кто хочет поражения России. Он напомнил, что недруги "перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились" и теперь понимают: разделить российский пирог им не удастся.Ранее в новостях: Лавров заявил об угрозе ядерных ударов
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Новости, Россия, Киев, Украина, Алексей Пушков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мир без границ
Страны НАТО переходят к новой фазе войны против России
14:05 22.06.2026 (обновлено: 14:16 22.06.2026)
Страны Запада стирают грань между опосредованной и прямой войной, наращивая поставки дальнобойного оружия Киеву и предоставляя воздушное пространство для ударов по России. Об этом 22 июня заявил сенатор Алексей Пушков
"Война уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны", — подчеркнул Пушков.
По его словам, союзники Киева снабжают ВСУ разведданными, производят тысячи дронов и компонентов к ним, поставляют дальнобойное оружие или содействуют в его производстве. Парламентарий также указал на непрекращающиеся поставки американского оружия, игнорирование преступлений Украины и использование воздушного пространства стран НАТО для атак на Россию.
Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что показал бы "известный жест" тем, кто хочет поражения России.
Он напомнил, что недруги "перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились" и теперь понимают: разделить российский пирог им не удастся.