https://ukraina.ru/20260619/pvo-nochyu-sbila-bolshe-130-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1080388435.html

ПВО ночью сбила больше 130 вражеских дронов над Россией

ПВО ночью сбила больше 130 вражеских дронов над Россией - 19.06.2026 Украина.ру

ПВО ночью сбила больше 130 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 19 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T07:57

2026-06-19T07:57

2026-06-19T08:07

сво

спецоперация

россия

рязанская область

крым

михаил развожаев

украина.ру

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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили три дрона. Пострадавших нет. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Также силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что дроны сбили в Чертковском и Миллеровском районах региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле также не поступала.Два дрона сбили в районе Северной стороны Севастополя, информировал губернатор Михаил Развожаев. Он напомнил о мерах безопасности и сообщил о необходимости покинуть открытые пространства.О других атаках - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

россия

рязанская область

крым

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сво, спецоперация, россия, рязанская область, крым, михаил развожаев, украина.ру