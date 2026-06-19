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ПВО ночью сбила больше 130 вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила больше 130 вражеских дронов над Россией - 19.06.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила больше 130 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T07:57
2026-06-19T07:57
2026-06-19T08:07
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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили три дрона. Пострадавших нет. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Также силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что дроны сбили в Чертковском и Миллеровском районах региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле также не поступала.Два дрона сбили в районе Северной стороны Севастополя, информировал губернатор Михаил Развожаев. Он напомнил о мерах безопасности и сообщил о необходимости покинуть открытые пространства.О других атаках - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, рязанская область, крым, михаил развожаев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Рязанская область, Крым, Михаил Развожаев, Украина.ру
ПВО ночью сбила больше 130 вражеских дронов над Россией
07:57 19.06.2026 (обновлено: 08:07 19.06.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили три дрона. Пострадавших нет. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Также силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что дроны сбили в Чертковском и Миллеровском районах региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле также не поступала.
Два дрона сбили в районе Северной стороны Севастополя, информировал губернатор Михаил Развожаев. Он напомнил о мерах безопасности и сообщил о необходимости покинуть открытые пространства.