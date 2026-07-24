Украина больше не сможет использовать порты: Дудчак о том, почему решать вопрос придётся соседям
Результатом высокоточных ударов российской армии стала утрата возможности использовать морские порты для грузоперевозок на Украине. Об этом сперва заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий, а позже информацию подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Бывший руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил о возможных перебоях с продуктами. До этого датский судоходный гигант Maersk остановил контейнерные перевозки через черноморские порты Украины из-за ухудшения ситуации с безопасностью. На долю оператора приходилось около четверти общего рынка контейнерных перевозок страны.
О последствиях, альтернативах и испорченном настроении соседствующих с Украиной поляков рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Бывший руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил о возможных перебоях с продуктами. До этого датский судоходный гигант Maersk остановил контейнерные перевозки через черноморские порты Украины из-за ухудшения ситуации с безопасностью. На долю оператора приходилось около четверти общего рынка контейнерных перевозок страны.
О последствиях, альтернативах и испорченном настроении соседствующих с Украиной поляков рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
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