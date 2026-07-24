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Украина больше не сможет использовать порты: Дудчак о том, почему решать вопрос придётся соседям

Украина больше не сможет использовать порты: Дудчак о том, почему решать вопрос придётся соседям - 24.07.2026 Украина.ру

Украина больше не сможет использовать порты: Дудчак о том, почему решать вопрос придётся соседям

Результатом высокоточных ударов российской армии стала утрата возможности использовать морские порты для грузоперевозок на Украине. Об этом сперва заявил... Украина.ру, 24.07.2026

2026-07-24T12:15

2026-07-24T12:15

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владимир зеленский

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александр дудчак

мид

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Результатом высокоточных ударов российской армии стала утрата возможности использовать морские порты для грузоперевозок на Украине. Об этом сперва заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий, а позже информацию подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский.Бывший руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил о возможных перебоях с продуктами. До этого датский судоходный гигант Maersk остановил контейнерные перевозки через черноморские порты Украины из-за ухудшения ситуации с безопасностью. На долю оператора приходилось около четверти общего рынка контейнерных перевозок страны.О последствиях, альтернативах и испорченном настроении соседствующих с Украиной поляков рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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