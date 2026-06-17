Главное за ночь 17 июня - 17.06.2026 Украина.ру
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Главное за ночь 17 июня
Главное за ночь 17 июня - 17.06.2026 Украина.ру
Главное за ночь 17 июня
Россия не рассчитывает на то, что ООН могла бы сыграть посредническую роль в урегулировании украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T08:26
2026-06-17T08:26
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🟦 На Запорожской АЭС приняли меры, обеспечившие необходимое количество воды для охлаждения. Они позволят без проблем пройти предстоящий жаркий сезон и дальнейшие периоды, объяснил директор станции.🟦 G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков, говорится в заявлении лидеров G7.Также отмечается, что страны G7 договорились помочь Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, усиливая устойчивость энергетической системы.🟦 Лидеры стран G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор РФ.🟦 В Евросоюзе 17 июня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России.🟦 Европейская оружейная группа MBDA подписала меморандум о взаимопонимании с украинским КБ "Луч" по совместной разработке крылатой ракеты "Нептун-2". В компании заявили, что сотрудничество будет сосредоточено на дальнейшем развитии ракеты "Нептун" и создании для новой версии возможностей дальнего удара. Фактически речь идёт о попытке усилить украинскую программу дальнобойных ракет за счёт европейских технологий и кооперации.🟦 В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны три пособника Киева, планировавшие теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и ТЭК, сообщила ФСБ.🟦 В молдавской коммуне Бачой, всего в нескольких километрах от Кишинева, началось строительство первого за последние 30 лет военного городка, соответствующего стандартам НАТО.🟦 Администрация президента США не собирается открывать для Ирана прямые финансовые транши в рамках процесса урегулирования, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, иранцы могут рассчитывать на инвестиции из других стран.🟦 Действия Израиля на Ближнем Востоке являются проблемой не отдельных стран, а всего мира, отметил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, на глобальном уровне впервые формируется консенсус о том, что "созданная Израилем иллюзия должна быть развеяна".Фидан подчеркнул, что это понимание должно перейти в дипломатическое единство действий. По его мнению, когда Израиль увидит консолидированное противодействие со стороны мирового сообщества, он "не сможет сделать ни шагу" и прекратит свои действия.🟦 ВС США нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну. Один человек погиб, сообщило Южное командование ВС США.🟦 Китай никогда не пойдет на компромисс и не отступит, столкнувшись с внешним давлением в торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, израиль, джей ди вэнс, мид, украина.ру, ес
Новости, Россия, США, Израиль, Джей Ди Вэнс, МИД, Украина.ру, ЕС

Главное за ночь 17 июня

08:26 17.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Россия не рассчитывает на то, что ООН могла бы сыграть посредническую роль в урегулировании украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру
🟦 На Запорожской АЭС приняли меры, обеспечившие необходимое количество воды для охлаждения. Они позволят без проблем пройти предстоящий жаркий сезон и дальнейшие периоды, объяснил директор станции.

🟦 G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков, говорится в заявлении лидеров G7.
Также отмечается, что страны G7 договорились помочь Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, усиливая устойчивость энергетической системы.

🟦 Лидеры стран G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор РФ.

🟦 В Евросоюзе 17 июня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России.
🟦 Европейская оружейная группа MBDA подписала меморандум о взаимопонимании с украинским КБ "Луч" по совместной разработке крылатой ракеты "Нептун-2". В компании заявили, что сотрудничество будет сосредоточено на дальнейшем развитии ракеты "Нептун" и создании для новой версии возможностей дальнего удара.
Фактически речь идёт о попытке усилить украинскую программу дальнобойных ракет за счёт европейских технологий и кооперации.
🟦 В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны три пособника Киева, планировавшие теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и ТЭК, сообщила ФСБ.

🟦 В молдавской коммуне Бачой, всего в нескольких километрах от Кишинева, началось строительство первого за последние 30 лет военного городка, соответствующего стандартам НАТО.

🟦 Администрация президента США не собирается открывать для Ирана прямые финансовые транши в рамках процесса урегулирования, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, иранцы могут рассчитывать на инвестиции из других стран.
🟦 Действия Израиля на Ближнем Востоке являются проблемой не отдельных стран, а всего мира, отметил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, на глобальном уровне впервые формируется консенсус о том, что "созданная Израилем иллюзия должна быть развеяна".

Фидан подчеркнул, что это понимание должно перейти в дипломатическое единство действий. По его мнению, когда Израиль увидит консолидированное противодействие со стороны мирового сообщества, он "не сможет сделать ни шагу" и прекратит свои действия.
🟦 ВС США нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну. Один человек погиб, сообщило Южное командование ВС США.
🟦 Китай никогда не пойдет на компромисс и не отступит, столкнувшись с внешним давлением в торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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