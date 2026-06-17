Главное за ночь 17 июня
Россия не рассчитывает на то, что ООН могла бы сыграть посредническую роль в урегулировании украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру
🟦 На Запорожской АЭС приняли меры, обеспечившие необходимое количество воды для охлаждения. Они позволят без проблем пройти предстоящий жаркий сезон и дальнейшие периоды, объяснил директор станции.
🟦 G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков, говорится в заявлении лидеров G7.
🟦 G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков, говорится в заявлении лидеров G7.
Также отмечается, что страны G7 договорились помочь Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, усиливая устойчивость энергетической системы.
🟦 Лидеры стран G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор РФ.
🟦 В Евросоюзе 17 июня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России.
🟦 Лидеры стран G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор РФ.
🟦 В Евросоюзе 17 июня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России.
🟦 Европейская оружейная группа MBDA подписала меморандум о взаимопонимании с украинским КБ "Луч" по совместной разработке крылатой ракеты "Нептун-2". В компании заявили, что сотрудничество будет сосредоточено на дальнейшем развитии ракеты "Нептун" и создании для новой версии возможностей дальнего удара.
Фактически речь идёт о попытке усилить украинскую программу дальнобойных ракет за счёт европейских технологий и кооперации.
🟦 В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны три пособника Киева, планировавшие теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и ТЭК, сообщила ФСБ.
🟦 В молдавской коммуне Бачой, всего в нескольких километрах от Кишинева, началось строительство первого за последние 30 лет военного городка, соответствующего стандартам НАТО.
🟦 Администрация президента США не собирается открывать для Ирана прямые финансовые транши в рамках процесса урегулирования, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, иранцы могут рассчитывать на инвестиции из других стран.
🟦 В молдавской коммуне Бачой, всего в нескольких километрах от Кишинева, началось строительство первого за последние 30 лет военного городка, соответствующего стандартам НАТО.
🟦 Администрация президента США не собирается открывать для Ирана прямые финансовые транши в рамках процесса урегулирования, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, иранцы могут рассчитывать на инвестиции из других стран.
🟦 Действия Израиля на Ближнем Востоке являются проблемой не отдельных стран, а всего мира, отметил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, на глобальном уровне впервые формируется консенсус о том, что "созданная Израилем иллюзия должна быть развеяна".
Фидан подчеркнул, что это понимание должно перейти в дипломатическое единство действий. По его мнению, когда Израиль увидит консолидированное противодействие со стороны мирового сообщества, он "не сможет сделать ни шагу" и прекратит свои действия.
Фидан подчеркнул, что это понимание должно перейти в дипломатическое единство действий. По его мнению, когда Израиль увидит консолидированное противодействие со стороны мирового сообщества, он "не сможет сделать ни шагу" и прекратит свои действия.
🟦 ВС США нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну. Один человек погиб, сообщило Южное командование ВС США.
🟦 Китай никогда не пойдет на компромисс и не отступит, столкнувшись с внешним давлением в торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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