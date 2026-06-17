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Главное за ночь 17 июня

Главное за ночь 17 июня - 17.06.2026 Украина.ру

Главное за ночь 17 июня

Россия не рассчитывает на то, что ООН могла бы сыграть посредническую роль в урегулировании украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T08:26

2026-06-17T08:26

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🟦 На Запорожской АЭС приняли меры, обеспечившие необходимое количество воды для охлаждения. Они позволят без проблем пройти предстоящий жаркий сезон и дальнейшие периоды, объяснил директор станции.🟦 G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков, говорится в заявлении лидеров G7.Также отмечается, что страны G7 договорились помочь Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, усиливая устойчивость энергетической системы.🟦 Лидеры стран G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор РФ.🟦 В Евросоюзе 17 июня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России.🟦 Европейская оружейная группа MBDA подписала меморандум о взаимопонимании с украинским КБ "Луч" по совместной разработке крылатой ракеты "Нептун-2". В компании заявили, что сотрудничество будет сосредоточено на дальнейшем развитии ракеты "Нептун" и создании для новой версии возможностей дальнего удара. Фактически речь идёт о попытке усилить украинскую программу дальнобойных ракет за счёт европейских технологий и кооперации.🟦 В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны три пособника Киева, планировавшие теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и ТЭК, сообщила ФСБ.🟦 В молдавской коммуне Бачой, всего в нескольких километрах от Кишинева, началось строительство первого за последние 30 лет военного городка, соответствующего стандартам НАТО.🟦 Администрация президента США не собирается открывать для Ирана прямые финансовые транши в рамках процесса урегулирования, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, иранцы могут рассчитывать на инвестиции из других стран.🟦 Действия Израиля на Ближнем Востоке являются проблемой не отдельных стран, а всего мира, отметил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, на глобальном уровне впервые формируется консенсус о том, что "созданная Израилем иллюзия должна быть развеяна".Фидан подчеркнул, что это понимание должно перейти в дипломатическое единство действий. По его мнению, когда Израиль увидит консолидированное противодействие со стороны мирового сообщества, он "не сможет сделать ни шагу" и прекратит свои действия.🟦 ВС США нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну. Один человек погиб, сообщило Южное командование ВС США.🟦 Китай никогда не пойдет на компромисс и не отступит, столкнувшись с внешним давлением в торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, израиль, джей ди вэнс, мид, украина.ру, ес