https://ukraina.ru/20260615/rezhim-derzhitsya-nesmotrya-na-dezertirstvo-pochemu-zapad-ne-khochet-prekraschat-voynu--mnenie-eksperta-1080190717.html

"Режим держится, несмотря на дезертирство": почему Запад не хочет прекращать войну — мнение эксперта

"Режим держится, несмотря на дезертирство": почему Запад не хочет прекращать войну — мнение эксперта - 15.06.2026 Украина.ру

"Режим держится, несмотря на дезертирство": почему Запад не хочет прекращать войну — мнение эксперта

Дронами Украину в основном снабжает Запад, который также уверен в жёстком контроле Зеленского над внутренней ситуацией. Режим держится, несмотря на массовое дезертирство, и Западу нет смысла сворачивать конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников

2026-06-15T05:15

2026-06-15T05:15

2026-06-15T05:15

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Журналист спросил, что придаёт Западу уверенность в достижении целей. Также он поинтересовался, какую роль играет огромное количество дронов, которыми Украина терроризирует российские регионы."Дронами Украину в основном снабжает Запад. Кроме того, они уверены, что Зеленский жестко контролирует внутреннюю ситуацию, и пока находится значительная масса людей, которые готовы воевать и держать линию фронта", — заявил Решетников.По словам эксперта, хотя нехватка людей вызывает напряжение в ВСУ, но это пока не острая ситуация. "Режим держится, несмотря на массовое дезертирство, и готов продолжать воевать", — пояснил он.Поэтому, отметил Решетников, Западу нет смысла сворачивать конфликт. Даже если бы на фронте складывалась крайне тяжелая ситуация для ВСУ, Западу нет смысла давать отмашку на завершение конфликта, добавил он."Затягивая войну, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. И население Украины в большинстве своем предоставляет им такую возможность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России надо отвечать адекватно, чтобы было понятно, к чему приведет дальнейшая эскалация. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.

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