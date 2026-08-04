Украинские следователи отрабатывают две версии взрывов на полигоне под Хмельницким - 04.08.2026 Украина.ру
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Украинские следователи отрабатывают две версии взрывов на полигоне под Хмельницким
Украинские следователи отрабатывают две версии взрывов на полигоне под Хмельницким - 04.08.2026 Украина.ру
Украинские следователи отрабатывают две версии взрывов на полигоне под Хмельницким
Две версии отрабатывают украинские следователи на месте детонации боеприпасов на военном полигоне под Хмельницким. Об этом 4 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-04T13:01
2026-08-04T13:01
новости
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"Следствие проверяет две основные версии произошедшего - нарушение при перевозке и разгрузке боеприпасов или диверсию", - сказано в официальном сообщении.По официальным данным, в результате происшествия на полигоне ранены восемь военнослужащих и пятеро считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших гражданских лицах нет."Неконтролируемая детонация на военном объекте на окраине Хмельницкого произошла 31 июля 2026 года около 11:55 и продолжалась почти до конца дня", - отметили в ГБР.Пятеро военнослужащих из объявленных пропавшими без вести разгружали боеприпасы на складе воинской части. На месте происшествия обнаружены фрагменты тел."Одна из версий следствия - возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, которое могло повлечь первый взрыв и последующую детонацию. Также проверяется версия диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения", - сообщили в бюро. Обнаруженные фрагменты тел переданы для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз, которые должны установить личности погибших. Назначены и другие необходимые экспертизы.Следователи допросили командование и военнослужащих части, а также потерпевших. Изъята документация, касающаяся хранения, перевозки и разгрузки боеприпасов. Проведен предварительный осмотр места детонации боеприпасов. ГСЧС продолжает разминирование территории за пределами военного объекта. "Для дальнейшей работы непосредственно на полигоне будет создана специальная комиссия. Также продолжается фиксация повреждений жилых домов и другого имущества вблизи военного объекта", - сообщили в ГБР.Предварительная квалификация инцидента - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Ранее на эту тему: От версии с "утилизацией старых боеприпасов" на Украине отказалисьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, хмельницкий (город), украина, гбр, гсчс, украина.ру, полигон, минобороны украины, всу, потери всу, происшествия, криминал
Новости, Хмельницкий (город), Украина, ГБР, ГСЧС, Украина.ру, полигон, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, происшествия, криминал

Украинские следователи отрабатывают две версии взрывов на полигоне под Хмельницким

13:01 04.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Две версии отрабатывают украинские следователи на месте детонации боеприпасов на военном полигоне под Хмельницким. Об этом 4 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Следствие проверяет две основные версии произошедшего - нарушение при перевозке и разгрузке боеприпасов или диверсию", - сказано в официальном сообщении.
По официальным данным, в результате происшествия на полигоне ранены восемь военнослужащих и пятеро считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших гражданских лицах нет.
"Неконтролируемая детонация на военном объекте на окраине Хмельницкого произошла 31 июля 2026 года около 11:55 и продолжалась почти до конца дня", - отметили в ГБР.
Пятеро военнослужащих из объявленных пропавшими без вести разгружали боеприпасы на складе воинской части. На месте происшествия обнаружены фрагменты тел.
"Одна из версий следствия - возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, которое могло повлечь первый взрыв и последующую детонацию. Также проверяется версия диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения", - сообщили в бюро.
Обнаруженные фрагменты тел переданы для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз, которые должны установить личности погибших. Назначены и другие необходимые экспертизы.
Следователи допросили командование и военнослужащих части, а также потерпевших. Изъята документация, касающаяся хранения, перевозки и разгрузки боеприпасов. Проведен предварительный осмотр места детонации боеприпасов. ГСЧС продолжает разминирование территории за пределами военного объекта.
"Для дальнейшей работы непосредственно на полигоне будет создана специальная комиссия. Также продолжается фиксация повреждений жилых домов и другого имущества вблизи военного объекта", - сообщили в ГБР.
Предварительная квалификация инцидента - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).
Ранее на эту тему: От версии с "утилизацией старых боеприпасов" на Украине отказались
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