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Международный союз велосипедистов сохраняет дискриминацию россиян и усиливает контроль за бюстгальтерами
Международный союз велосипедистов сохраняет дискриминацию россиян и усиливает контроль за бюстгальтерами - 04.08.2026 Украина.ру
Международный союз велосипедистов сохраняет дискриминацию россиян и усиливает контроль за бюстгальтерами
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об усилении проверок экипировки участников велогонки перед 4-м этапом Тур де Франс. Об этом 4 августа пишет французская газета "Фигаро"
2026-08-04T12:28
2026-08-04T12:28
2026-08-04T12:28
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UCI усилением контроля "желает убедиться в отсутствии изменений формы груди, которые могли бы обеспечить аэродинамическое преимущество", пишет французское издание.Оно отметило, что сборные уже получили заявление от UCI, в котором указывалось, что "особое внимание будет уделено соблюдению статьи 1.3.032 регламента UCI, касающейся несущественных элементов и одежды или других предметов/аксессуаров, которые носит велосипедист и которые могут изменить его морфологию"."Организаторы гонки будут уделять особое внимание наличию бюстгальтеров с подкладками, которые, увеличивая площадь груди спортсменок, могут обеспечить аэродинамическое преимущество. Женщин-велосипедисток просят подойти к специально отведенной для этого палатке за десять минут до старта индивидуальной гонки на время в Жевре-Шамбертене", - сообщила газета.Сейчас желтую майку лидера носит норвежка Сигрид Хаугсет.UCI сохраняет дискриминацию российских спортсменов. В июле союз полностью снял санкции с белорусских спортсменов и ослабил таковые в отношении российских. В частности, представителям России запрещено использование национальной символики. При награждении российских спортсменов по-прежнему не будет исполняться гимн.Проблему рассмотрел обозреватель издания "Украина.ру" Захар Виноградов в публикации Демонстрация флага. Против кого введены 4 августа санкции США и что это значитВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, спорт, велогонки, женщины, соревнования, франция, антироссийские санкции, антибелорусские санкции, дискриминация
Новости, Россия, спорт, велогонки, женщины, соревнования, Франция, антироссийские санкции, антибелорусские санкции, дискриминация
Международный союз велосипедистов сохраняет дискриминацию россиян и усиливает контроль за бюстгальтерами
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об усилении проверок экипировки участников велогонки перед 4-м этапом Тур де Франс. Об этом 4 августа пишет французская газета "Фигаро"
UCI усилением контроля "желает убедиться в отсутствии изменений формы груди, которые могли бы обеспечить аэродинамическое преимущество", пишет французское издание.
Оно отметило, что сборные уже получили заявление от UCI, в котором указывалось, что "особое внимание будет уделено соблюдению статьи 1.3.032 регламента UCI, касающейся несущественных элементов и одежды или других предметов/аксессуаров, которые носит велосипедист и которые могут изменить его морфологию".
"Организаторы гонки будут уделять особое внимание наличию бюстгальтеров с подкладками, которые, увеличивая площадь груди спортсменок, могут обеспечить аэродинамическое преимущество. Женщин-велосипедисток просят подойти к специально отведенной для этого палатке за десять минут до старта индивидуальной гонки на время в Жевре-Шамбертене", - сообщила газета.
Сейчас желтую майку лидера носит норвежка Сигрид Хаугсет.
UCI сохраняет дискриминацию российских спортсменов. В июле союз полностью снял санкции с белорусских спортсменов и ослабил таковые в отношении российских. В частности, представителям России запрещено использование национальной символики. При награждении российских спортсменов по-прежнему не будет исполняться гимн.
Проблему рассмотрел обозреватель издания "Украина.ру" Захар Виноградов в публикации Демонстрация флага. Против кого введены 4 августа санкции США и что это значит
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.