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Международный союз велосипедистов сохраняет дискриминацию россиян и усиливает контроль за бюстгальтерами

Международный союз велосипедистов сохраняет дискриминацию россиян и усиливает контроль за бюстгальтерами - 04.08.2026 Украина.ру

Международный союз велосипедистов сохраняет дискриминацию россиян и усиливает контроль за бюстгальтерами

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об усилении проверок экипировки участников велогонки перед 4-м этапом Тур де Франс. Об этом 4 августа пишет французская газета "Фигаро"

2026-08-04T12:28

2026-08-04T12:28

2026-08-04T12:28

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UCI усилением контроля "желает убедиться в отсутствии изменений формы груди, которые могли бы обеспечить аэродинамическое преимущество", пишет французское издание.Оно отметило, что сборные уже получили заявление от UCI, в котором указывалось, что "особое внимание будет уделено соблюдению статьи 1.3.032 регламента UCI, касающейся несущественных элементов и одежды или других предметов/аксессуаров, которые носит велосипедист и которые могут изменить его морфологию"."Организаторы гонки будут уделять особое внимание наличию бюстгальтеров с подкладками, которые, увеличивая площадь груди спортсменок, могут обеспечить аэродинамическое преимущество. Женщин-велосипедисток просят подойти к специально отведенной для этого палатке за десять минут до старта индивидуальной гонки на время в Жевре-Шамбертене", - сообщила газета.Сейчас желтую майку лидера носит норвежка Сигрид Хаугсет.UCI сохраняет дискриминацию российских спортсменов. В июле союз полностью снял санкции с белорусских спортсменов и ослабил таковые в отношении российских. В частности, представителям России запрещено использование национальной символики. При награждении российских спортсменов по-прежнему не будет исполняться гимн.Проблему рассмотрел обозреватель издания "Украина.ру" Захар Виноградов в публикации Демонстрация флага. Против кого введены 4 августа санкции США и что это значитВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, спорт, велогонки, женщины, соревнования, франция, антироссийские санкции, антибелорусские санкции, дискриминация