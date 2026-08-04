Наступление на Сумы и бои под Великим Бурлуком: Рожин о развитии боевых действий в августе - 04.08.2026 Украина.ру
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Наступление на Сумы и бои под Великим Бурлуком: Рожин о развитии боевых действий в августе
Наступление на Сумы и бои под Великим Бурлуком: Рожин о развитии боевых действий в августе - 04.08.2026 Украина.ру
Наступление на Сумы и бои под Великим Бурлуком: Рожин о развитии боевых действий в августе
Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков ВСУ из южной части города, а также продолжатся бои за Старый Караван и Святогорск. Под Купянском ВС РФ продолжат вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-08-04T12:23
2026-08-04T12:23
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Продолжая анализ того, как будет развиваться ход боевых действий в августе, Рожин сообщил, что под Красным Лиманом вытеснение ВСУ продолжится. "Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Рожина, под Купянском российские войска будут вытеснять противника с левого берега Оскола. "Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что под Великим Бурлуком создаётся угроза окружения ВСУ. "Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил", — добавил журналист.Рожин резюмировал, что наступление идёт "мелкими шагами", но фронт приближается к Сумам. "Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. То есть работать по транспортным узлам, мостам, выводить из строя тепловозы. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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Наступление на Сумы и бои под Великим Бурлуком: Рожин о развитии боевых действий в августе

12:23 04.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков ВСУ из южной части города, а также продолжатся бои за Старый Караван и Святогорск. Под Купянском ВС РФ продолжат вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Продолжая анализ того, как будет развиваться ход боевых действий в августе, Рожин сообщил, что под Красным Лиманом вытеснение ВСУ продолжится.
"Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам Рожина, под Купянском российские войска будут вытеснять противника с левого берега Оскола. "Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что под Великим Бурлуком создаётся угроза окружения ВСУ. "Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил", — добавил журналист.
Рожин резюмировал, что наступление идёт "мелкими шагами", но фронт приближается к Сумам. "Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. То есть работать по транспортным узлам, мостам, выводить из строя тепловозы. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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