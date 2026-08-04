https://ukraina.ru/20260804/nastuplenie-na-sumy-i-boi-pod-velikim-burlukom-rozhin-o-razvitii-boevykh-deystviy-v-avguste-1082144795.html

Наступление на Сумы и бои под Великим Бурлуком: Рожин о развитии боевых действий в августе

Наступление на Сумы и бои под Великим Бурлуком: Рожин о развитии боевых действий в августе - 04.08.2026 Украина.ру

Наступление на Сумы и бои под Великим Бурлуком: Рожин о развитии боевых действий в августе

Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков ВСУ из южной части города, а также продолжатся бои за Старый Караван и Святогорск. Под Купянском ВС РФ продолжат вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-08-04T12:23

2026-08-04T12:23

2026-08-04T12:23

новости

купянск

россия

борис рожин

главные новости

красный лиман

сумы

харьковская область

новости харькова

харьков новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55b69a40be727a755affa5da70d474e0.jpg

Продолжая анализ того, как будет развиваться ход боевых действий в августе, Рожин сообщил, что под Красным Лиманом вытеснение ВСУ продолжится. "Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Рожина, под Купянском российские войска будут вытеснять противника с левого берега Оскола. "Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что под Великим Бурлуком создаётся угроза окружения ВСУ. "Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил", — добавил журналист.Рожин резюмировал, что наступление идёт "мелкими шагами", но фронт приближается к Сумам. "Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. То есть работать по транспортным узлам, мостам, выводить из строя тепловозы. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

купянск

россия

красный лиман

сумы

харьковская область

харьков новости

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, россия, борис рожин, главные новости, красный лиман, сумы, харьковская область, новости харькова, харьков новости, купянск новости, купянское направление, сво, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво