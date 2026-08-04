США почти исчерпали запасы ракет ATACMS в конфликте с Ираном - Reuters
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
США израсходовали почти весь запас дальнобойных ракет ATACMS и PrSM за время операции против Ирана, сообщает Reuters
"Речь идет прежде всего о вооружении армии (США - ред.) класса "земля-земля", известном как... ATACMS и... PrSM. США израсходовали "практически все" эти вооружения", - говорится в материале со ссылкой на знакомые с данными источники.
Агентство отмечает, что одна такая ракета стоит больше миллиона долларов.
По словам еще одного источника, за время конфликта Пентагон также истратил чуть менее половины глобальных запасов крылатых ракет Tomahawk.
В конце июля Центр стратегических и международных исследований подсчитал, что США в ходе противостояния с Ираном израсходовали свыше 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 перехватчиков Terminal High Altitude Area Defense, столкнувшись с ощутимым дефицитом средств ПВО перед возможным обострением конфликта.
Подробнее о конфликте - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин на сайте Украина.ру.
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