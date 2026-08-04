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ГБР выяснило, сколько стоит побег из ВСУ

ГБР выяснило, сколько стоит побег из ВСУ - 04.08.2026 Украина.ру

ГБР выяснило, сколько стоит побег из ВСУ

Сбежать с украинской армии может позволить себе финансово благополучный гражданин. Об этом 4 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-04T13:17

2026-08-04T13:17

2026-08-04T13:18

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ГБР разоблачило схему вывоза военнослужащих из армейских частей с тарифом $13 тыс. Бизнес наладила группа, группу, которая "за деньги вывозила военнослужащих с мест службы и помогала им скрываться", отметили следователи. В её составе указан "сообщник-правоохранитель" и водитель из числе сбежавших в "самоволку"."По данным следствия, данную схему организовала жительница Киевской области. К ней она привлекла правоохранителя, который подыскивал водителей, координировал их действия и инструктировал военнослужащих, самовольно покинувших место службы. Водители непосредственно забирали военных из частей и перевозили их в определенные места", - рассказали следователи.По их данным, первый документированный эпизод произошел в октябре 2025 года. В нём и других эпизодах фигурирует только одна валюта - доллары США."За 13 тыс. долларов участники схемы организовали бегство военнослужащего. Они помогли скрыть факт самовольного ухода, а в дальнейшем обещали оформить ему незаконное бронирование и поддельные документы добровольческого формирования территориальной общины", - сказано в официальном сообщении. В июне ГБР задокументировало еще две попытки вывоза военнослужащих. За каждый из них фигуранты планировали получить по $5 тыс, а в одном из случаев они дополнительно требовали $2 тыс "за решение вопроса, если военнослужащего задержат правоохранители".Фигурантов подозревают в пособничестве дезертирству и препятствии деятельности ВСУ. Накануне Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитетуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киевская область, гбр, вооруженные силы украины, всу, дезертирство , криминал