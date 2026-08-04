На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках"
Суд Днепропетровской области вынес приговор пожилой женщине за поддержку России в соцсетях. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости
Женщину признали виновной по статье 436-2 УК Украины и приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой на два года условно.
Поводом стали публикации в "Одноклассниках": фотография Путина с подписью "единственный адекватный политик в мире", пост с георгиевской лентой и акция "Передай свечу памяти по погибшим солдатам в борьбе с нацизмом".
Кроме того, пенсионерку оштрафовали на 270 долларов за "проведение экспертиз" и конфисковали планшет и телефон, на которых "осуществлялась противоправная деятельность".
Больше событий на начало дня представлено в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
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