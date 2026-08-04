На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках" - 04.08.2026 Украина.ру
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На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках"
На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках" - 04.08.2026 Украина.ру
На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках"
Суд Днепропетровской области вынес приговор пожилой женщине за поддержку России в соцсетях. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости
2026-08-04T12:46
2026-08-04T12:46
новости
украина
днепропетровская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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Женщину признали виновной по статье 436-2 УК Украины и приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой на два года условно. Поводом стали публикации в "Одноклассниках": фотография Путина с подписью "единственный адекватный политик в мире", пост с георгиевской лентой и акция "Передай свечу памяти по погибшим солдатам в борьбе с нацизмом".Кроме того, пенсионерку оштрафовали на 270 долларов за "проведение экспертиз" и конфисковали планшет и телефон, на которых "осуществлялась противоправная деятельность".Больше событий на начало дня представлено в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
украина
днепропетровская область
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новости, украина, днепропетровская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Днепропетровская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках"

12:46 04.08.2026
 
© РИА Новости . Максим БогодвидФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Суд Днепропетровской области вынес приговор пожилой женщине за поддержку России в соцсетях. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости
Женщину признали виновной по статье 436-2 УК Украины и приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой на два года условно.
Поводом стали публикации в "Одноклассниках": фотография Путина с подписью "единственный адекватный политик в мире", пост с георгиевской лентой и акция "Передай свечу памяти по погибшим солдатам в борьбе с нацизмом".
Кроме того, пенсионерку оштрафовали на 270 долларов за "проведение экспертиз" и конфисковали планшет и телефон, на которых "осуществлялась противоправная деятельность".
Больше событий на начало дня представлено в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
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