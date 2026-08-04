https://ukraina.ru/20260804/na-ukraine-pensionerku-osudili-na-pyat-let-za-publikatsii-v-odnoklassnikakh-1082145658.html

На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках"

На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках" - 04.08.2026 Украина.ру

На Украине пенсионерку осудили на пять лет за публикации в "Одноклассниках"

Суд Днепропетровской области вынес приговор пожилой женщине за поддержку России в соцсетях. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости

2026-08-04T12:46

2026-08-04T12:46

2026-08-04T12:46

новости

украина

днепропетровская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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Женщину признали виновной по статье 436-2 УК Украины и приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой на два года условно. Поводом стали публикации в "Одноклассниках": фотография Путина с подписью "единственный адекватный политик в мире", пост с георгиевской лентой и акция "Передай свечу памяти по погибшим солдатам в борьбе с нацизмом".Кроме того, пенсионерку оштрафовали на 270 долларов за "проведение экспертиз" и конфисковали планшет и телефон, на которых "осуществлялась противоправная деятельность".Больше событий на начало дня представлено в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, днепропетровская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины