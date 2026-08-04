https://ukraina.ru/20260804/4-avgusta-2026-goda-utrenniy-efir-1082149207.html
4 августа 2026 года, утренний эфир
4 августа 2026 года, утренний эфир - 04.08.2026 Украина.ру
4 августа 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.08.2026
2026-08-04T13:41
2026-08-04T13:41
2026-08-04T13:41
донецкая народная республика
новороссия
москва
госдума
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Москва — Донбасс — Крым: итоги диалога в Госдуме о защите народных мемориалов и о том, как превратить поддержку ветеранов СВО из набора отдельных мер в единую работающую систему. Гость: Надежда Волкова – директор фонда "БЛАГОТВОРЕНИЕ"* Важный разговор. Как рекламная индустрия ДНР адаптируется к работе в условиях продолжающегося конфликта и нестабильности. Гость: Роман Головин – руководитель РА "9 дюймов"* Нам есть, чем гордиться. "Каменные вышиванки" Новой Каховки. Гость: Дарья Щербакова - реставратор* Время Новороссии. Свободная экономическая зона в новых регионах. Как сделать её эффективнее, понятнее, удобнее для инвесторов? Гость: Дмитрий Краснов – министр экономического развития ДНР
донецкая народная республика
новороссия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/04/1082149089_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d6d0ec4a8d267eaf743ed881882119d9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, новороссия, москва, госдума, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Москва, Госдума, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Москва — Донбасс — Крым: итоги диалога в Госдуме о защите народных мемориалов и о том, как превратить поддержку ветеранов СВО из набора отдельных мер в единую работающую систему. Гость: Надежда Волкова – директор фонда "БЛАГОТВОРЕНИЕ"
* Важный разговор. Как рекламная индустрия ДНР адаптируется к работе в условиях продолжающегося конфликта и нестабильности. Гость: Роман Головин – руководитель РА "9 дюймов"
* Нам есть, чем гордиться. "Каменные вышиванки" Новой Каховки. Гость: Дарья Щербакова - реставратор
* Время Новороссии. Свободная экономическая зона в новых регионах. Как сделать её эффективнее, понятнее, удобнее для инвесторов? Гость: Дмитрий Краснов – министр экономического развития ДНР