4 августа 2026 года, утренний эфир - 04.08.2026 Украина.ру
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4 августа 2026 года, утренний эфир
4 августа 2026 года, утренний эфир - 04.08.2026 Украина.ру
4 августа 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.08.2026
2026-08-04T13:41
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донецкая народная республика
новороссия
москва
госдума
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Москва — Донбасс — Крым: итоги диалога в Госдуме о защите народных мемориалов и о том, как превратить поддержку ветеранов СВО из набора отдельных мер в единую работающую систему. Гость: Надежда Волкова – директор фонда "БЛАГОТВОРЕНИЕ"* Важный разговор. Как рекламная индустрия ДНР адаптируется к работе в условиях продолжающегося конфликта и нестабильности. Гость: Роман Головин – руководитель РА "9 дюймов"* Нам есть, чем гордиться. "Каменные вышиванки" Новой Каховки. Гость: Дарья Щербакова - реставратор* Время Новороссии. Свободная экономическая зона в новых регионах. Как сделать её эффективнее, понятнее, удобнее для инвесторов? Гость: Дмитрий Краснов – министр экономического развития ДНР
донецкая народная республика
новороссия
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, новороссия, москва, госдума, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Москва, Госдума, Новороссия сегодня

4 августа 2026 года, утренний эфир

13:41 04.08.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Время Новороссии. Москва — Донбасс — Крым: итоги диалога в Госдуме о защите народных мемориалов и о том, как превратить поддержку ветеранов СВО из набора отдельных мер в единую работающую систему. Гость: Надежда Волкова – директор фонда "БЛАГОТВОРЕНИЕ"

* Важный разговор. Как рекламная индустрия ДНР адаптируется к работе в условиях продолжающегося конфликта и нестабильности. Гость: Роман Головин – руководитель РА "9 дюймов"

* Нам есть, чем гордиться. "Каменные вышиванки" Новой Каховки. Гость: Дарья Щербакова - реставратор

* Время Новороссии. Свободная экономическая зона в новых регионах. Как сделать её эффективнее, понятнее, удобнее для инвесторов? Гость: Дмитрий Краснов – министр экономического развития ДНР
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