https://ukraina.ru/20260804/4-avgusta-2026-goda-utrenniy-efir-1082149207.html

4 августа 2026 года, утренний эфир

4 августа 2026 года, утренний эфир - 04.08.2026 Украина.ру

4 августа 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.08.2026

2026-08-04T13:41

2026-08-04T13:41

2026-08-04T13:41

донецкая народная республика

новороссия

москва

госдума

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Москва — Донбасс — Крым: итоги диалога в Госдуме о защите народных мемориалов и о том, как превратить поддержку ветеранов СВО из набора отдельных мер в единую работающую систему. Гость: Надежда Волкова – директор фонда "БЛАГОТВОРЕНИЕ"* Важный разговор. Как рекламная индустрия ДНР адаптируется к работе в условиях продолжающегося конфликта и нестабильности. Гость: Роман Головин – руководитель РА "9 дюймов"* Нам есть, чем гордиться. "Каменные вышиванки" Новой Каховки. Гость: Дарья Щербакова - реставратор* Время Новороссии. Свободная экономическая зона в новых регионах. Как сделать её эффективнее, понятнее, удобнее для инвесторов? Гость: Дмитрий Краснов – министр экономического развития ДНР

донецкая народная республика

новороссия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, новороссия, москва, госдума, новороссия сегодня, видео