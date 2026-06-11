https://ukraina.ru/20260611/ratusha-gde-20-let-nazad-byl-yuschenko-nezrimyy-dukh-ukrainy-na-zasedanii-glav-mid-odkb-v-kazani-1080077299.html

Ратуша, где 20 лет назад был Ющенко: незримый дух Украины на заседании глав МИД ОДКБ в Казани

Ратуша, где 20 лет назад был Ющенко: незримый дух Украины на заседании глав МИД ОДКБ в Казани - 11.06.2026 Украина.ру

Ратуша, где 20 лет назад был Ющенко: незримый дух Украины на заседании глав МИД ОДКБ в Казани

Украина никогда не входила в состав Организации Договора о коллективной безопасности, но негласно присутствовала на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани 10 июня

2026-06-11T16:35

2026-06-11T16:35

2026-06-11T16:38

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История столицы Татарстана вообще связана с Украиной гораздо теснее, чем многие могут представить. Тарас Шевченко, возвращаясь из ссылки в 1857 году, всего день пробыл в городе, но и этого хватило, чтобы проникнуться увиденным, более того, он даже сделал зарисовки, сейчас они хранятся в национальном музее имени поэта в Киеве. Казанский городской голова Сергей Дьяченко, который пользовался огромным уважением у населения, был уроженцем Харькова. А в наши дни в республике украинская диаспора не просто хранит национальные обычаи, обряды, песни, танцы, но и передаёт их следующим поколениям; в многонациональной воскресной школе работает украинское отделение для детей и взрослых.В августе 2005 года в Казань приезжал 3-й президент Украины Виктор Ющенко для участия в саммите лидеров государств СНГ. В Казанской ратуше, там же, где спустя 20 лет, состоялся и нынешний саммит министров иностранных дел ОДКБ, на котором присутствовали корреспонденты издания "Украина.ру".В день мероприятия Украина дала о себе знать рано утром, пока город ещё спал, из-за атак ВСУ около 4:30 по громкоговорителям включили объявление о воздушной тревоге.На самом заседании, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, руководители внешнеполитических ведомств обсудили среди прочего ситуацию на Украине.В каком контексте могла идти речь, в комментарии изданию "Украина.ру" предположил старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев: "Возможно, разговор в рамках этой темы шёл о торговых ограничениях, в частности о том, что Украина атакует трубопровод, по которому идёт экспортная нефть из Казахстана. Могли говорить как о мерах противодействия этому усилиями ОДКБ, а также о том, чтобы договориться с Украиной о прекращении таких ударов. Одно могу сказать точно — обсуждали не военные аспекты".По словам Лаврова, система безопасности в Европе окончательно разрушена руками Запада, ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями, поэтому важно не допустить превращения того, что раньше называли общим евразийским домом, в арену геополитического противостояния. А ведь Североатлантический Альянс интересуется не только зоной своей ответственности, а всем евразийским континентом, отметил российский министр."Одним из проявлений деструктивной линии, которой следуют по исторической инерции наши западные коллеги, стало активное втягивание Украины в НАТО и использование приведённого ими к власти неонацистского режима в качестве антироссийского военного тарана", - заявил глава МИД РФ.Ещё в 2008 году Альянс зафиксировал в итоговой декларации саммита в Бухаресте, что Украина (как и Грузия) станет членом НАТО, однако с тех пор статус страны так и не изменился, зато блок активно проводил на её территории масштабные военные учения, использовал как полигон для испытания оружейных разработок, перестраивал ВСУ под собственные стандарты, вплотную приближаясь к границам России."Наверное, все в последние дни следят за тем, как Евросоюз пытается выйти на авансцену украинской ситуации да и в целом приподнять свою узнаваемость на международной арене. Если Евросоюз хотел искренне помочь урегулированию конфликта, у него было таких шансов немало, и он их все провалил", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ.Ещё в феврале 2014 года Франция, Германия и Польша выступили не просто посредниками при заключении соглашения между Виктором Януковичем, бывшим на тот момент президентом страны, и оппозицией, а гарантами выполнения этого документа, предусматривавшего урегулирование политического кризиса на Украине мирным путём, без кровопролития и применения силы. Однако всё вышло с точностью до наоборот: в результате вспыхнувшего госпереворота к власти пришли националисты. Затем Ангела Меркель и Франсуа Олланд, будучи канцлером ФРГ и президентом Франции соответственно, подключились к разработке Минских соглашений, призванных положить конец вооружённому конфликту в Донбассе, но в конце концов оба лидера признались, что никто и не собирался их выполнять - договорённости нужны были лишь для того, чтобы получить паузу на перевооружение ВСУ. И наконец весной 2022 года, когда на встрече в Стамбуле, созванной по инициативе Киева, Россия и Украина были уже в шаге от заключения мирной сделки, вмешался Борис Джонсон, тогдашний премьер-министр Соединённого Королевства, призвав просто дальше воевать."Героями или антигероями всей этой истории выступали Германия, Франция и Британия. То есть все участники Евротройки имели возможность отличиться. И отличились. Со знаком минус, разумеется", - сказал Лавров.А теперь, объявил министр, послы ФРГ, Франции и Великобритании просятся на встречу с его заместителем, и их примут в МИД РФ."Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того, как лидеры [их стран] - Мерц, Стармер, Макрон - говорили совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вы знаете, что Мерц недавно сказал? "Надо подавить Россию, иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера". Посланец от такого канцлера что может сказать? Давайте о чём-то договоримся? Я не большой оптимист, но послушаем", - сказал Лавров.Он очень сомневается, что послы этих стран - да и три министра, если бы они где-то собрались, - скажут что-нибудь отличающееся от того, что закреплено в соглашении Евротройки при участии главы киевского режима Владимира Зеленского в Лондоне несколькими днями ранее. В совместном заявлении лидеры четырёх стран косвенно поддержали восстановление прямого диалога с Россией в контексте украинского урегулирования, однако выдвинули 5 условий для достижения "справедливого и прочного мира", все из которых заведомо неприемлемы для Москвы.Документ по сути в хамской манере требует от России капитуляции, констатировал Лавров. Урегулирование этого конфликта мыслится европейцами как остановить боевые действия, иначе захлебнётся армия Зеленского, и дать оставшейся Украине гарантии безопасности, сравнимые с развёртыванием т.н. стабилизационных сил, добавил министр."Уже и Германия, как в эпоху Гитлера, готова присоединиться к этим оккупационным войскам. То есть цель - ни в коем случае не сменить режим, который они привели к власти, который являет собой образец неонацистского, расистского режима, подавляющего права человека, русский язык, православную церковь. Нарушение всего на свете, включая Устав ООН и Конституцию самой Украины", - подчеркнул Лавров.И что же послы ФРГ, Франции, Великобритании скажут на встрече с представителями российского Министерства иностранных дел в сложившейся обстановке?"С учётом ситуации они прекращают теперь говорить, что Россия должна капитулировать, что нужно ей нанести стратегическое поражение. Скорее всего, картина мира такова, что они пытаются закрепить то, что уже есть. То есть для них начало переговорного процесса, как они думают, — уже победа. Скорее всего, они к этому и двигаются, чтобы потом сказать, дескать, видите, никто не смог, а мы договорились: Россия теперь будет с нами разговаривать. Но опять же, это провальная ситуация, потому что они собираются с нами договориться на своих условиях: наше всё, а вы идите отсюда. Я бы сказал, что еврочиновники меняют технику своего вранья", - сказал в комментарии изданию "Украина.ру" научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.А пока российская сторона не убедится, что услышанное представляет собой серьёзное предложение, она будет просто слушать.​​​​​​​"Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо", - признался Лавров, говоря о желании ЕС участвовать в урегулировании на Украине.Читайте также: Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи

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https://ukraina.ru/20260522/germaniya-predlozhila-stranam-nato-skinutsya-na-nuzhdy-ukrainy-v-obmen-na-dostup-k-e-oboronnym-1079321918.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, одкб, украина, россия, германия, сергей лавров, фридрих мерц, ес, украина.ру, нато, виктор ющенко, казань