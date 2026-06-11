https://ukraina.ru/20260611/minoborony-rasskazalo-o-chem-galuzin-poobschalsya-s-poslami-evrotroyki-1080109395.html

Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки"

Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки" - 11.06.2026 Украина.ру

Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки"

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии разъяснил им подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин, заявили в МИД РФ

2026-06-11T14:04

2026-06-11T14:04

2026-06-11T14:04

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"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих", - добавили в ведомстве. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что послы Британии, Франции, Германии просили о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел, в МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают, отмечал он.Послы западных стран посетили ведомство и уже покинули здание МИД России, они пробыли внутри полтора часа.Посол Франции Николя де Ривьер заявил, что по итогам посещения министерства в четверг будет опубликовано заявление.Подробнее - в материале Просившие о встрече с замом Лаврова западные послы прибыли в МИД. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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новости, россия, франция, германия, сергей лавров, михаил галузин, мид, украина.ру