Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки" - 11.06.2026 Украина.ру
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Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки"
Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки" - 11.06.2026 Украина.ру
Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки"
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии разъяснил им подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин, заявили в МИД РФ
2026-06-11T14:04
2026-06-11T14:04
новости
россия
франция
германия
сергей лавров
михаил галузин
мид
украина.ру
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"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих", - добавили в ведомстве. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что послы Британии, Франции, Германии просили о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел, в МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают, отмечал он.Послы западных стран посетили ведомство и уже покинули здание МИД России, они пробыли внутри полтора часа.Посол Франции Николя де Ривьер заявил, что по итогам посещения министерства в четверг будет опубликовано заявление.Подробнее - в материале Просившие о встрече с замом Лаврова западные послы прибыли в МИД. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, франция, германия, сергей лавров, михаил галузин, мид, украина.ру
Новости, Россия, Франция, Германия, Сергей Лавров, Михаил Галузин, МИД, Украина.ру

Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки"

14:04 11.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии разъяснил им подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин, заявили в МИД РФ
"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих", - добавили в ведомстве.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что послы Британии, Франции, Германии просили о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел, в МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают, отмечал он.
Послы западных стран посетили ведомство и уже покинули здание МИД России, они пробыли внутри полтора часа.
Посол Франции Николя де Ривьер заявил, что по итогам посещения министерства в четверг будет опубликовано заявление.
Подробнее - в материале Просившие о встрече с замом Лаврова западные послы прибыли в МИД. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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