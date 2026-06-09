https://ukraina.ru/20260609/toplivo-i-logistika-v-krymu-veselovskiy-o-tom-kak-protekaet-zhizn-usloviyakh-intensivnykh-atak-bpla-1080011915.html
Топливо и логистика в Крыму. Веселовский о том как, протекает жизнь в условиях интенсивных атак БПЛА
Топливо и логистика в Крыму. Веселовский о том как, протекает жизнь в условиях интенсивных атак БПЛА - 09.06.2026 Украина.ру
Топливо и логистика в Крыму. Веселовский о том как, протекает жизнь в условиях интенсивных атак БПЛА
Крым продолжает жить в условиях дефицита топлива, который ощущается уже около двух недель, и на сегодня не преодолён
2026-06-09T14:35
2026-06-09T14:35
2026-06-09T14:35
видео
крым
севастополь
сергей веселовский
украина.ру
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В некоторых городах приняты категоричные меры (например, в Севастополе, где ввели систему персональных QR-кодов), в других населённых пунктах заправляются по талонам. Минтопэнерго регулярно публикует карту с адресами заправок, где топливо есть. Большинство станций работают строго за наличный расчёт, и почти везде действует лимит – 20 литров в одни руки.Причина дефицита общеизвестна – украинская армия в последние две недели интенсивно атакует предприятия топливно-энергетического комплекса полуострова и транспортные гражданские артерии с воздуха.Об обстановке в Крыму сегодня и сроках её нормализации корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал политическим обозреватель и тележурналист Сергей Веселовский.
крым
севастополь
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, крым, севастополь, сергей веселовский, украина.ру, видео
Видео, Крым, Севастополь, Сергей Веселовский, Украина.ру
Топливо и логистика в Крыму. Веселовский о том как, протекает жизнь в условиях интенсивных атак БПЛА
Крым продолжает жить в условиях дефицита топлива, который ощущается уже около двух недель, и на сегодня не преодолён
В некоторых городах приняты категоричные меры (например, в Севастополе, где ввели систему персональных QR-кодов), в других населённых пунктах заправляются по талонам.
Минтопэнерго регулярно публикует карту с адресами заправок, где топливо есть. Большинство станций работают строго за наличный расчёт, и почти везде действует лимит – 20 литров в одни руки.
Причина дефицита общеизвестна – украинская армия в последние две недели интенсивно атакует предприятия топливно-энергетического комплекса полуострова и транспортные гражданские артерии с воздуха.
Об обстановке в Крыму сегодня и сроках её нормализации корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал политическим обозреватель и тележурналист Сергей Веселовский.