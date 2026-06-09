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Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии
Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии - 09.06.2026 Украина.ру
Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии
Западноевропейские бюрократы работают на эскалацию конфликта с Россией и приближают свои страны к катастрофе. Об этом 8 июня заявил экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте
2026-06-09T13:56
2026-06-09T13:56
2026-06-09T14:11
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Немецкий политик рассмотрел ситуацию с точки зрения школы реализма в теории международных отношений (Фукидид, Томас Гоббс, Карл Шмитт, Ганс Моргентау, Кеннет Вальц, Джон Миршаймер, Стивен Уолт) и констатировал, что "люди могут совершать много плохих поступков"."Но то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Штармер, Мерц фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и обостряют войну Запада с Россией через посредничество Украины, меня снова и снова поражает. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", - констатировал немецкий политик.Накануне, 7 июня в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер провели переговоры с Владимиром Зеленским. Они договорились вместе производить оружие для ВСУ. До этого, в апреле Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режимаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, военная эскалация, мир без границ
Новости, Россия, Германия, Украина, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, военная эскалация, Мир без границ
Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии
13:56 09.06.2026 (обновлено: 14:11 09.06.2026)
Западноевропейские бюрократы работают на эскалацию конфликта с Россией и приближают свои страны к катастрофе. Об этом 8 июня заявил экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте
Немецкий политик рассмотрел ситуацию с точки зрения школы реализма в теории международных отношений (Фукидид, Томас Гоббс, Карл Шмитт, Ганс Моргентау, Кеннет Вальц, Джон Миршаймер, Стивен Уолт) и констатировал, что "люди могут совершать много плохих поступков".
"Но то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Штармер, Мерц фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и обостряют войну Запада с Россией через посредничество Украины, меня снова и снова поражает. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", - констатировал немецкий политик.
Накануне, 7 июня в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер провели переговоры с Владимиром Зеленским. Они договорились вместе производить оружие для ВСУ.
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