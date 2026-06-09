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Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии

Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии - 09.06.2026 Украина.ру

Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии

Западноевропейские бюрократы работают на эскалацию конфликта с Россией и приближают свои страны к катастрофе. Об этом 8 июня заявил экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте

2026-06-09T13:56

2026-06-09T13:56

2026-06-09T14:11

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Немецкий политик рассмотрел ситуацию с точки зрения школы реализма в теории международных отношений (Фукидид, Томас Гоббс, Карл Шмитт, Ганс Моргентау, Кеннет Вальц, Джон Миршаймер, Стивен Уолт) и констатировал, что "люди могут совершать много плохих поступков"."Но то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Штармер, Мерц фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и обостряют войну Запада с Россией через посредничество Украины, меня снова и снова поражает. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", - констатировал немецкий политик.Накануне, 7 июня в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер провели переговоры с Владимиром Зеленским. Они договорились вместе производить оружие для ВСУ. До этого, в апреле Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режимаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, германия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, военная эскалация, мир без границ