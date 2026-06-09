Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии - 09.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260609/nemetskiy-politik-izumln-rusofobskim-rveniem-evrobyurokratii-1080008257.html
Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии
Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии - 09.06.2026 Украина.ру
Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии
Западноевропейские бюрократы работают на эскалацию конфликта с Россией и приближают свои страны к катастрофе. Об этом 8 июня заявил экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте
2026-06-09T13:56
2026-06-09T14:11
новости
россия
германия
украина
эммануэль макрон
фридрих мерц
кир стармер
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241917_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_a822d3117fe88326eeb463bf637bc8dd.jpg
Немецкий политик рассмотрел ситуацию с точки зрения школы реализма в теории международных отношений (Фукидид, Томас Гоббс, Карл Шмитт, Ганс Моргентау, Кеннет Вальц, Джон Миршаймер, Стивен Уолт) и констатировал, что "люди могут совершать много плохих поступков"."Но то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Штармер, Мерц фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и обостряют войну Запада с Россией через посредничество Украины, меня снова и снова поражает. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", - констатировал немецкий политик.Накануне, 7 июня в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер провели переговоры с Владимиром Зеленским. Они договорились вместе производить оружие для ВСУ. До этого, в апреле Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режимаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
германия
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241917_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_b7fa305707a0594df29ff57be78e67f1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, военная эскалация, мир без границ
Новости, Россия, Германия, Украина, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, военная эскалация, Мир без границ

Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии

13:56 09.06.2026 (обновлено: 14:11 09.06.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Западноевропейские бюрократы работают на эскалацию конфликта с Россией и приближают свои страны к катастрофе. Об этом 8 июня заявил экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте
Немецкий политик рассмотрел ситуацию с точки зрения школы реализма в теории международных отношений (Фукидид, Томас Гоббс, Карл Шмитт, Ганс Моргентау, Кеннет Вальц, Джон Миршаймер, Стивен Уолт) и констатировал, что "люди могут совершать много плохих поступков".
"Но то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Штармер, Мерц фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и обостряют войну Запада с Россией через посредничество Украины, меня снова и снова поражает. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", - констатировал немецкий политик.
Накануне, 7 июня в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер провели переговоры с Владимиром Зеленским. Они договорились вместе производить оружие для ВСУ.
До этого, в апреле Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режима
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГерманияУкраинаЭммануэль МакронФридрих МерцКир СтармерВооруженные силы УкраиныЕСУкраина.рувоенная эскалацияМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:43ПВО отразила атаку дронов ВСУ в Севастополе, взрывы в Затоке. Новости СВО.
14:42НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы
14:35Топливо и логистика в Крыму. Веселовский о том как, протекает жизнь в условиях интенсивных атак БПЛА
14:22Скорого мира на Украине не будет - Безуглая
14:11Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам
14:07Опубликована сводка ударов по подконтрольной ВСУ территории
14:01Зеленский через лояльных депутатов пытается сдержать антикоррупционные расследования
13:56Немецкий политик изумлён русофобским рвением евробюрократии
13:55Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве
13:55Европейцы предпочитают концентрироваться на продолжении войны. Важные заявления Кремля
13:43Китай выступил против задержаний танкеров с российской нефтью
13:24Зеленский придумал, как потратить деньги Абрамовича
13:20"Хочу как Путин". Интервью Зеленского The Guardian — от охоты за миллиардами до флагового ультиматума
13:10Обнаружены тела еще двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море - МИД Азербайджана
13:10"Ничего не случилось": как Зеленский сам себе накаркал доллар по 45, войну и тотальную диктатуру
13:099 июня 2026 года, утренний эфир
13:00Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня
12:56Выяснились изменения обстановки в зоне действий группировки "Север"
12:50Павлоград — следующий? Украинский военный подтвердил ухудшение ситуации
12:45Военкоры удостоены "ТЭФИ-2026" посмертно
Лента новостейМолния