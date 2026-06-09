https://ukraina.ru/20260609/khochu-kak-putin-intervyu-zelenskogo-the-guardian--ot-okhoty-za-milliardami-do-flagovogo-ultimatuma-1080000447.html

"Хочу как Путин". Интервью Зеленского The Guardian — от охоты за миллиардами до флагового ультиматума

"Хочу как Путин". Интервью Зеленского The Guardian — от охоты за миллиардами до флагового ультиматума - 09.06.2026 Украина.ру

"Хочу как Путин". Интервью Зеленского The Guardian — от охоты за миллиардами до флагового ультиматума

9 июня Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian в очередной раз продемонстрировал растущую нервозность Киева, его полную финансовую зависимость от Запада и двойные стандарты в отношении переговоров с Россией

2026-06-09T13:20

2026-06-09T13:20

2026-06-09T13:57

эксклюзив

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россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

роман абрамович

оон

еспч

the guardian

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Глава киевского режима попытался совместить роль просителя с претензиями к союзникам, заодно раскрыв внутренние склоки в стане своих покровителей.Охота за миллиардами АбрамовичаЦентральной темой визита Зеленского в Лондон стал, по сути, поиск денег на продолжение войны. Украинский политик заявил, что обсуждал с премьер-министром Киром Стармером возможность направить средства российского бизнесмена Романа Абрамовича (зависшие после продажи футбольного клуба "Челси" около 2,4 млрд фунтов) на закупку ракет для ПВО. Речь идет о приобретении дорогостоящих американских ракет по программе PURL, где деньги выделяет Европа, а оружие поставляет США.В Москве подобные инициативы назвали бы попыткой легализовать рейдерский захват частной собственности под предлогом "военных нужд", напоминает РИА Новости. Британское правительство до сих пор настаивало на гуманитарном характере этих средств, а сам Абрамович обратился в ЕСПЧ, оспаривая действия Лондона. Зеленский же открыто предлагает пустить чужие деньги не на помощь жертвам, а на новые ракетные удары, иными словами на новые жертвы..."Хочу как Путин"Следующий блок интервью касался финансовой поддержки Европы. Зеленский поблагодарил европейские страны за финансирование программы PURL, но сразу предъявил претензии: кому-то, по его словам, Европа дает "достаточно", кто-то — "очень мало", а кто-то — "блокирует помощь". Прозвучала и откровенная просьба профинансировать переход Украины с мобилизации на контрактную армию."То же самое делает [президент РФ Владимир] Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Именно здесь европейцы могут помочь", — посетовал Зеленский.В Москве эту реплику воспринимают как очередное доказательство провала киевской мобилизационной кампании. Ранее украинские власти ужесточали призыв, задерживая мужчин на улицах (включая Киев), а теперь публично завидуют российской системе комплектования Вооруженных сил. Анкоридж: Зеленский обвиняет СШАОтдельно Зеленский высказался о российско-американском саммите в Анкоридже, назвав переговоры России и США об Украине без Киева "ошибкой", особенно для Америки.Стоит напомнить, что переговоры в Анкоридже участники охарактеризовали как успешные, а Владимир Путин говорил о возможности довести урегулирование конфликта до завершения. Именно Киев и его западные спонсоры саботируют мирный процесс, вводя абсурдные условия. Так, например, накануне лидеры Франции, Великобритании и Германии после встречи с Зеленским выдвинули России условия для завершения конфликта на Украине.Европейские лидеры фактически требуют от России зафиксировать нынешнее положение на фронте (при котором значительная часть территорий находится под контролем ВС РФ), при этом разместить на Украине иностранные войска и заплатить репарации из замороженных активов. То есть заранее выдвигают неприемлемые требования, которые Россия принять к рассмотрению не может, а это, в свою очередь, позволит этим европейским лидерам вкупе с Зеленским обвинить РФ в нежелании заключить мир.Не случайно, уже сегодня, 9 июня, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского президенту Владимиру Путину "неуклюжей провокацией", а не мирной инициативой. Дипломат заявил, что Киев пытается закамуфлировать этим письмом свои отчаянные попытки сорвать любые переговоры. Глава киевского режима, напомнил Небензя, сам себе запретил вести переговоры и превратил Украину в "расходной материал в крестовом походе русофобствующего Запада". "До тех пор пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах — а тем более о встрече на высшем уровне — не приходится", — резюмировал дипломат. Президент России, комментируя обращение на ПМЭФ, также указал на хамский тон Зеленского и напомнил, что контакты на высшем уровне допустимы только после достижения конкретных договоренностей на экспертном уровне. Путин призвал Зеленского не бояться и пойти на выборы, подчеркнув, что удержание власти вне конституции называется узурпацией."Малая ошибка" Наконец, Зеленский позволил себе публичную угрозу в адрес Великобритании из-за решения муниципалитетов, контролируемых партией Reform UK Найджела Фараджа, ограничить использование иностранной символики. Украинские флаги, ранее украшавшие административные здания, исчезли — на их месте остались только флаги Святого Георгия и Union Jack."Иногда маленькая, мелкая ошибка может разрушить большую дружбу", — заявил Зеленский, фактически потребовав от Лондона восстановить "символическую поддержку" под угрозой ухудшения отношений.Британия за три года выделила Киеву более 20 млрд фунтов, а украинский политик готов ссориться с союзником из-за снятых полотнищ. При этом Зеленский намеренно игнорирует тот факт, что флаги снимались не только потому, что политик новой волны Нейдженал Фарадж проводит такую тактику, а потому, главным образом, что популярность и позитив в отношении и Зеленского и Украины на западе падают и население начинает понимать, кто же на самом деле виноват в создавшемся российско-украинском конфликте. В свою очередь, это еще раз показывает, что Зеленский воспринимает Запад не как партнера, а как обслугу, обязанную вывешивать украинскую символику и платить за украинскую армию.ВыводыИнтервью The Guardian, по сути, превратилось в сплошной крик о помощи. Киеву нужны деньги Абрамовича, европейские налоги и британские флаги. При этом Зеленский не устает критиковать США, угрожать Лондону и публично завидовать Путину. США не проявляют интерес к выполнению договорённостей Путина и Трампа на Аляске, а Москву тревожит заявление Рубио о том, что США не могут быть посредником в мирных переговорах так как поддерживают Украину. Подробнее - в материале Ни украсть, ни посторожить: "минеральная сделка" год спустя

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