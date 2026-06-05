"Украина в заложниках у хамоватого графомана": Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского Путину
© Фото : mlyn.by
© Фото : mlyn.by
Военный корреспондент Александр Коц проанализировал открытое письмо Владимира Зеленского президенту России и пришел к выводу: это не мирная инициатива, а хамский ультиматум, адресованный вовсе не Кремлю, а российскому обществу. Главные тезисы разбора
Автор считает, что в большой политике на переговоры не зовут в ультимативной манере, а именно так и составлено письмо — в нем нет даже намека на компромисс. Требование обмена пленными "всех на всех" военкор называет откровенным лукавством: Киев методично вычеркивает из обменных списков тех, кто попал в плен еще в первые дни СВО, заменяя их нужными фамилиями.
По мнению Коца, Зеленский пребывает в эйфории от докладов приближенных и вдруг решил, что может говорить с Москвой с позиции силы. Бравада вокруг ударов по Петербургу во время ПМЭФ и угрозы на будущее — это откровенный шантаж, а не призыв к миру. Просроченному рисуют картины экономического коллапса России и горы трупов, но при этом двадцатикратная разница в обменах погибшими его не смущает. Автор иронизирует: если Киев якобы наступает и даже отвоевывает территории, почему на передаче тел российских фур-рефрижераторов больше?
Военкор указывает на гипертрофированное чувство собственного величия у Зеленского. Тот пытается изобразить из себя субъекта международной политики, хотя давно является лишь объектом. И задается резонным вопросом: кто и от кого больше зависит, если приходится то молить, то требовать у Трампа противоракет и колесить по миру с протянутой рукой?
Отдельно автор останавливается на "девичьей памяти" киевского лидера. Тот называет СВО войной без причины, забыв и водную блокаду Крыма, и подрыв ЛЭП, и первые авиаудары по Донецкому аэропорту, и сожженных заживо в Одессе 2 мая, и раздавленных танками в Мариуполе 9 мая. Коц не исключает, что у этой забывчивости есть медицинские объяснения после длительного приема различных веществ.
Главный вывод автора: письмо адресовано не Путину. Истинная цель — раскачка российского общества. Зеленский говорит, что россиянам не нравится война, но война никому не может нравиться, просто Москва не раз показывала готовность к компромиссу, а Киев демонстрировал упорное нежелание договариваться. Письмо напоминает не мирную инициативу, а известное соло Зеленского на рояле — такое же глупое и безвкусное, заключает военкор.
По мнению Коца, Зеленский пребывает в эйфории от докладов приближенных и вдруг решил, что может говорить с Москвой с позиции силы. Бравада вокруг ударов по Петербургу во время ПМЭФ и угрозы на будущее — это откровенный шантаж, а не призыв к миру. Просроченному рисуют картины экономического коллапса России и горы трупов, но при этом двадцатикратная разница в обменах погибшими его не смущает. Автор иронизирует: если Киев якобы наступает и даже отвоевывает территории, почему на передаче тел российских фур-рефрижераторов больше?
Военкор указывает на гипертрофированное чувство собственного величия у Зеленского. Тот пытается изобразить из себя субъекта международной политики, хотя давно является лишь объектом. И задается резонным вопросом: кто и от кого больше зависит, если приходится то молить, то требовать у Трампа противоракет и колесить по миру с протянутой рукой?
Отдельно автор останавливается на "девичьей памяти" киевского лидера. Тот называет СВО войной без причины, забыв и водную блокаду Крыма, и подрыв ЛЭП, и первые авиаудары по Донецкому аэропорту, и сожженных заживо в Одессе 2 мая, и раздавленных танками в Мариуполе 9 мая. Коц не исключает, что у этой забывчивости есть медицинские объяснения после длительного приема различных веществ.
Главный вывод автора: письмо адресовано не Путину. Истинная цель — раскачка российского общества. Зеленский говорит, что россиянам не нравится война, но война никому не может нравиться, просто Москва не раз показывала готовность к компромиссу, а Киев демонстрировал упорное нежелание договариваться. Письмо напоминает не мирную инициативу, а известное соло Зеленского на рояле — такое же глупое и безвкусное, заключает военкор.
Ранее в новостях: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ
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