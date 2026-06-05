"Украина в заложниках у хамоватого графомана": Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского Путину - 05.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260605/ukraina-v-zalozhnikakh-u-khamovatogo-grafomana-kots-razobral-chto-ne-tak-s-pismom-zelenskogo-putinu-1079885526.html
"Украина в заложниках у хамоватого графомана": Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского Путину
"Украина в заложниках у хамоватого графомана": Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского Путину - 05.06.2026 Украина.ру
"Украина в заложниках у хамоватого графомана": Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского Путину
Военный корреспондент Александр Коц проанализировал открытое письмо Владимира Зеленского президенту России и пришел к выводу: это не мирная инициатива, а хамский ультиматум, адресованный вовсе не Кремлю, а российскому обществу. Главные тезисы разбора
2026-06-05T17:42
2026-06-05T17:42
киев
россия
москва
александр коц
владимир зеленский
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034885_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0e8403df1ebae68ff36494079684d9e.jpg
Автор считает, что в большой политике на переговоры не зовут в ультимативной манере, а именно так и составлено письмо — в нем нет даже намека на компромисс. Требование обмена пленными "всех на всех" военкор называет откровенным лукавством: Киев методично вычеркивает из обменных списков тех, кто попал в плен еще в первые дни СВО, заменяя их нужными фамилиями.По мнению Коца, Зеленский пребывает в эйфории от докладов приближенных и вдруг решил, что может говорить с Москвой с позиции силы. Бравада вокруг ударов по Петербургу во время ПМЭФ и угрозы на будущее — это откровенный шантаж, а не призыв к миру. Просроченному рисуют картины экономического коллапса России и горы трупов, но при этом двадцатикратная разница в обменах погибшими его не смущает. Автор иронизирует: если Киев якобы наступает и даже отвоевывает территории, почему на передаче тел российских фур-рефрижераторов больше?Военкор указывает на гипертрофированное чувство собственного величия у Зеленского. Тот пытается изобразить из себя субъекта международной политики, хотя давно является лишь объектом. И задается резонным вопросом: кто и от кого больше зависит, если приходится то молить, то требовать у Трампа противоракет и колесить по миру с протянутой рукой?Отдельно автор останавливается на "девичьей памяти" киевского лидера. Тот называет СВО войной без причины, забыв и водную блокаду Крыма, и подрыв ЛЭП, и первые авиаудары по Донецкому аэропорту, и сожженных заживо в Одессе 2 мая, и раздавленных танками в Мариуполе 9 мая. Коц не исключает, что у этой забывчивости есть медицинские объяснения после длительного приема различных веществ.Главный вывод автора: письмо адресовано не Путину. Истинная цель — раскачка российского общества. Зеленский говорит, что россиянам не нравится война, но война никому не может нравиться, просто Москва не раз показывала готовность к компромиссу, а Киев демонстрировал упорное нежелание договариваться. Письмо напоминает не мирную инициативу, а известное соло Зеленского на рояле — такое же глупое и безвкусное, заключает военкор.Ранее в новостях: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ
киев
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034885_54:0:1070:762_1920x0_80_0_0_02399b00750424fa7cb20dea7d6c4760.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, россия, москва, александр коц, владимир зеленский, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), новости
Киев, Россия, Москва, Александр Коц, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Новости

"Украина в заложниках у хамоватого графомана": Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского Путину

17:42 05.06.2026
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : mlyn.by
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент Александр Коц проанализировал открытое письмо Владимира Зеленского президенту России и пришел к выводу: это не мирная инициатива, а хамский ультиматум, адресованный вовсе не Кремлю, а российскому обществу. Главные тезисы разбора
Автор считает, что в большой политике на переговоры не зовут в ультимативной манере, а именно так и составлено письмо — в нем нет даже намека на компромисс. Требование обмена пленными "всех на всех" военкор называет откровенным лукавством: Киев методично вычеркивает из обменных списков тех, кто попал в плен еще в первые дни СВО, заменяя их нужными фамилиями.

По мнению Коца, Зеленский пребывает в эйфории от докладов приближенных и вдруг решил, что может говорить с Москвой с позиции силы. Бравада вокруг ударов по Петербургу во время ПМЭФ и угрозы на будущее — это откровенный шантаж, а не призыв к миру. Просроченному рисуют картины экономического коллапса России и горы трупов, но при этом двадцатикратная разница в обменах погибшими его не смущает. Автор иронизирует: если Киев якобы наступает и даже отвоевывает территории, почему на передаче тел российских фур-рефрижераторов больше?

Военкор указывает на гипертрофированное чувство собственного величия у Зеленского. Тот пытается изобразить из себя субъекта международной политики, хотя давно является лишь объектом. И задается резонным вопросом: кто и от кого больше зависит, если приходится то молить, то требовать у Трампа противоракет и колесить по миру с протянутой рукой?

Отдельно автор останавливается на "девичьей памяти" киевского лидера. Тот называет СВО войной без причины, забыв и водную блокаду Крыма, и подрыв ЛЭП, и первые авиаудары по Донецкому аэропорту, и сожженных заживо в Одессе 2 мая, и раздавленных танками в Мариуполе 9 мая. Коц не исключает, что у этой забывчивости есть медицинские объяснения после длительного приема различных веществ.

Главный вывод автора: письмо адресовано не Путину. Истинная цель — раскачка российского общества. Зеленский говорит, что россиянам не нравится война, но война никому не может нравиться, просто Москва не раз показывала готовность к компромиссу, а Киев демонстрировал упорное нежелание договариваться. Письмо напоминает не мирную инициативу, а известное соло Зеленского на рояле — такое же глупое и безвкусное, заключает военкор.
Ранее в новостях: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевРоссияМоскваАлександр КоцВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)Новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:54Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина
18:53Первая задача России, которая решается в рамках СВО — добиться освобождения Донбасса, сказал Путин
18:43Путин рассказал об угрозах экономике и перспективах СВО
18:42Путин назвал письмо Зеленского "хамским" и заявил, что не видит смысла во встрече
18:38Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области
18:35Путин рассказал об "изоляции России", МИД РФ - о ядерном оружии Украины. Главное к этому часу
18:22"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры"
18:15Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июня
18:02Пока Путин выступал на ПМЭФ, ВС РФ не теряли время. Новости СВО
18:00Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО
17:42"Украина в заложниках у хамоватого графомана": Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского Путину
17:28Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан"
17:16Путин сделал ряд важный заявлений на ПМЭФ
17:14Российские перспективы в ИИ, суверенитет и контуры будущего: Путин выступил на ПМЭФ
17:13Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию
17:09Путин поручил подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ
16:56Очередное военное преступление Киева: удар по АЗС в Курской области
16:47Комплектующие из США, тесты в Европе, сборка на Украине: военкор вскрыл всю логистику "Хорнетов"
16:46Российские болванки "Орешника" взбудоражили весь мир. Когда ракета отработает во всю мощь
16:42Стало известно о чём договорились омбудсмены России и Украины
Лента новостейМолния