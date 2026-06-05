Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных - 05.06.2026 Украина.ру
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Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных
Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных - 05.06.2026 Украина.ру
Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял ряд "жестких" решений на фоне плохой подготовки мобилизованных, пишут украинские СМИ
2026-06-05T11:57
2026-06-05T11:57
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Он проверил 72 военные части, где велась подготовках мобилизованных, после чего сразу восемь из них потеряли право тренировать призывников. Нескольким бригадам и полкам Сырский поставил задачу улучшить условия подготовки новобранцев.По словам главкома ВСУ, "неприкасаемых нет", а качество подготовки солдат должно соответствовать единым высоким стандартам.Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация "мертвых душ" и коррупционный скандал на сайте Украина.ру.
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новости, киев, харьков, западная украина, александр сырский, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру
Новости, Киев, Харьков, Западная Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Украина.ру

Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных

11:57 05.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял ряд "жестких" решений на фоне плохой подготовки мобилизованных, пишут украинские СМИ
Он проверил 72 военные части, где велась подготовках мобилизованных, после чего сразу восемь из них потеряли право тренировать призывников.
Нескольким бригадам и полкам Сырский поставил задачу улучшить условия подготовки новобранцев.
По словам главкома ВСУ, "неприкасаемых нет", а качество подготовки солдат должно соответствовать единым высоким стандартам.
Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.
В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.
Подробнее о проблемах ВСУ - в материале Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация "мертвых душ" и коррупционный скандал на сайте Украина.ру.
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