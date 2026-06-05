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Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных

Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных - 05.06.2026 Украина.ру

Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял ряд "жестких" решений на фоне плохой подготовки мобилизованных, пишут украинские СМИ

2026-06-05T11:57

2026-06-05T11:57

2026-06-05T11:57

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Он проверил 72 военные части, где велась подготовках мобилизованных, после чего сразу восемь из них потеряли право тренировать призывников. Нескольким бригадам и полкам Сырский поставил задачу улучшить условия подготовки новобранцев.По словам главкома ВСУ, "неприкасаемых нет", а качество подготовки солдат должно соответствовать единым высоким стандартам.Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация "мертвых душ" и коррупционный скандал на сайте Украина.ру.

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новости, киев, харьков, западная украина, александр сырский, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру