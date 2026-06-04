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ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО
ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО
Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд следовавший из Азовского в Керчь, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T11:27
2026-06-04T11:27
2026-06-04T11:32
сво
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украина.ру
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🟥 Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, указали в оперштабе региона.🟥 ВСУ сбросили с гексакоптера боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более десяти автомобилей, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.🟥 Взрывы гремят в Броварах.🟥 Также они раздавались в Харькове.🟥 ВС РФ наносят удары по объектам в Черниговской и Харьковской областях.🟥 Украинские паблики жалуются на массовые проблемы с электричеством в Ровенской области.🟥 Подразделения ВС РФ зашли в Лиман и активно развивают там наступление, пишут украинские паблики. После укрепления на железнодорожной станции Лиман, россияне получат важный плацдарм для дальнейшего освобождения Славянска.О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, крым, россия, керчь, сергей аксенов, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Крым, Россия, Керчь, Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО
11:27 04.06.2026 (обновлено: 11:32 04.06.2026)
Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд следовавший из Азовского в Керчь, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, указали в оперштабе региона.
🟥 ВСУ сбросили с гексакоптера боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более десяти автомобилей, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.
🟥 Взрывы гремят в Броварах.
🟥 Также они раздавались в Харькове.
🟥 ВС РФ наносят удары по объектам в Черниговской и Харьковской областях.
🟥 Украинские паблики жалуются на массовые проблемы с электричеством в Ровенской области.
🟥 Подразделения ВС РФ зашли в Лиман и активно развивают там наступление, пишут украинские паблики. После укрепления на железнодорожной станции Лиман, россияне получат важный плацдарм для дальнейшего освобождения Славянска.