ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО
ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО
Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд следовавший из Азовского в Керчь, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T11:27
2026-06-04T11:32
сво
спецоперация
крым
россия
керчь
сергей аксенов
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🟥 Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, указали в оперштабе региона.🟥 ВСУ сбросили с гексакоптера боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более десяти автомобилей, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.🟥 Взрывы гремят в Броварах.🟥 Также они раздавались в Харькове.🟥 ВС РФ наносят удары по объектам в Черниговской и Харьковской областях.🟥 Украинские паблики жалуются на массовые проблемы с электричеством в Ровенской области.🟥 Подразделения ВС РФ зашли в Лиман и активно развивают там наступление, пишут украинские паблики. После укрепления на железнодорожной станции Лиман, россияне получат важный плацдарм для дальнейшего освобождения Славянска.О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, крым, россия, керчь, сергей аксенов, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Крым, Россия, Керчь, Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО

11:27 04.06.2026 (обновлено: 11:32 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРемонт железнодорожных путей в Забайкальском крае.
Ремонт железнодорожных путей в Забайкальском крае. - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд следовавший из Азовского в Керчь, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, указали в оперштабе региона.
🟥 ВСУ сбросили с гексакоптера боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более десяти автомобилей, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.
🟥 Взрывы гремят в Броварах.
🟥 Также они раздавались в Харькове.
🟥 ВС РФ наносят удары по объектам в Черниговской и Харьковской областях.
🟥 Украинские паблики жалуются на массовые проблемы с электричеством в Ровенской области.
🟥 Подразделения ВС РФ зашли в Лиман и активно развивают там наступление, пишут украинские паблики. После укрепления на железнодорожной станции Лиман, россияне получат важный плацдарм для дальнейшего освобождения Славянска.
О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияКрымРоссияКерчьСергей АксеновВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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