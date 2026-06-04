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ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО

ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО

Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд следовавший из Азовского в Керчь, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Об этом и других важных событиях рассказал 4 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T11:27

2026-06-04T11:27

2026-06-04T11:32

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украина.ру

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🟥 Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, указали в оперштабе региона.🟥 ВСУ сбросили с гексакоптера боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более десяти автомобилей, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.🟥 Взрывы гремят в Броварах.🟥 Также они раздавались в Харькове.🟥 ВС РФ наносят удары по объектам в Черниговской и Харьковской областях.🟥 Украинские паблики жалуются на массовые проблемы с электричеством в Ровенской области.🟥 Подразделения ВС РФ зашли в Лиман и активно развивают там наступление, пишут украинские паблики. После укрепления на железнодорожной станции Лиман, россияне получат важный плацдарм для дальнейшего освобождения Славянска.О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, крым, россия, керчь, сергей аксенов, вооруженные силы украины, украина.ру