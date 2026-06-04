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Великий Прикол и бои в Охримовке: эксперт раскрыл, как "северяне" расширяют плацдарм под Волчанском

Великий Прикол и бои в Охримовке: эксперт раскрыл, как "северяне" расширяют плацдарм под Волчанском - 04.06.2026 Украина.ру

Великий Прикол и бои в Охримовке: эксперт раскрыл, как "северяне" расширяют плацдарм под Волчанском

Штурмовые группы "Севера" ведут зачистку лесных зон вокруг освобожденных населенных пунктов у границы с Белгородской областью. Завершается блокирование Охримовки, что позволяет укрепить и расширить плацдарм вокруг Волчанска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-04T05:30

2026-06-04T05:30

2026-06-04T05:30

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Говоря о тактике российских сил на Харьковском направлении, Алехин отметил, что штурмовые группы из состава подразделений группировки "Север" ведут зачистку лесных зон вокруг освобожденных поселков на границе с Белгородской областью. "Темпы продвижения по-прежнему невелики, но приносят эффект в решении тактических задач", — заявил эксперт, добавив, что продолжается зачистка окрестностей села Великий Прикол, завершается блокирование Охримовки.По словам Алехина, это позволяет значительно укрепить и расширить плацдарм вокруг Волчанска, уничтожать мобильную логистику ВСУ на подступах к Белому Колодезю и Великому Бурлуку, а также наносить удары ствольной и реактивной артиллерией по вскрытым целям противника."Таким образом, решение тактических задач шаг за шагом приближает оперативный успех", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.Конфликт между Киевом и Варшавой, вызванный решением Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*, обнажил глубокий раскол в самой Украине. Подробнее об этом — в материале Марии Илащук "Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву" на сайте Украина.ру.*Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ

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