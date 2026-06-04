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"Российский военно-морской монстр триумфально возвращается": в Китае заметили переполох на Западе

"Российский военно-морской монстр триумфально возвращается": в Китае заметили переполох на Западе - 04.06.2026 Украина.ру

"Российский военно-морской монстр триумфально возвращается": в Китае заметили переполох на Западе

Россия устроила переполох на Западе возвращением в строй гигантский военный корабль, считают военные аналитики из КНР. Об этом 3 июня сообщило издание АБН24 со ссылкой на 360kuai

2026-06-04T14:38

2026-06-04T14:38

2026-06-04T14:38

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Тяжёлый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" близок к возвращению в строй. Он приступил к финальному этапу испытаний перед заступлением на службу. "Российский военно-морской монстр триумфально возвращается. "Адмирал Нахимов" не имеет себе равных по огневой мощи во всем мире", — отметили авторы китайского издания.Китайские журналисты обратили внимание, что возрождение этого гигантского корабля имеет огромное значение для российского флота. Россия завершает модернизацию крейсера, построенного при СССР. Его восстановление оказалось крайне непростой задачей, особенно в условиях западных санкций. Ремонт подошел к концу и теперь Россия получит в свое распоряжение корабль, который не будет иметь себе равных по размерам, вооружению и огневой мощи. Модернизация "Адмирала Нахимова" затронула все ключевые компоненты корабля, включая системы вооружения. "Корабль получил гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М" и другие боевые системы, - сказано в публикации. - По признанию многих военных экспертов, российский крейсер является самым мощно вооруженным кораблем из ныне существующих, и встреча с ним может стать худшим кошмаром для авианосной группы ВМС США"."Такое разнообразное вооружение наделяет его всесторонними возможностями ведения боевых действий. Будь то ближняя оборона или удары на дальние дистанции — он способен демонстрировать грозную огневую мощь, что делает его одним из самых грозных надводных боевых кораблей в мире", — отметили китайские журналисты.отмечено, что ввод в строй столь крупного и мощного корабля станет проблемой для США и их союзников по НАТО. "Адмирал Нахимов" сможет выполнять длительные миссии вдали от своего порта приписки. Появление его вблизи побережья западных стран станет для них максимально неприятным событием. Ранее на эту тему: Северный флот приступил к завершающим испытаниям самого большого корабля ВМФ РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, запад, владимир путин, нато, ии (искусственный интеллект), кнр (китай), вмф, китай, крейсер, адмирал нахимов (крейсер), ссср