Северный флот приступил к завершающим испытаниям самого большого корабля ВМФ РФ

Тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов", являющийся самым крупным надводным кораблём ВМФ России, приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота в ночь на 1 июня сообщает РИА Новости

2026-06-01T04:16

"К завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", — говорится в сообщении.В пресс-службе также напомнили, что в зимнем периоде обучения в состав Северного флота вошёл морской тральщик "Полярный".Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО — Kirov Class) является самым крупным надводным кораблём в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Крейсер оснащён ядерной энергетической установкой, его предназначение — поражение крупных надводных целей, обеспечение комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.Корабль построен в конце 1980-х годов на Балтийском заводе в Ленинграде. 25 апреля 1986 года он был спущен на воду, 30 декабря 1988 года вступил в строй в составе Северного флота под именем "Калинин", в 1992 году переименован в "Адмирал Нахимов".В конце 1990-х "Адмирал Нахимов" был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. Модернизация крейсера проходила на заводе "Севмаш" в Северодвинске.Подробнее о величайшей морской победе флотоводца, чьим именем назван корабль - в материале Игоря Иваненко Синопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флота.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

