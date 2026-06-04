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Иран заявил об ударе по командному центру на эсминце США в Оманском заливе
Иран заявил об ударе по командному центру на эсминце США в Оманском заливе - 04.06.2026 Украина.ру
Иран заявил об ударе по командному центру на эсминце США в Оманском заливе
Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на американском эсминце в Оманском заливе. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB
2026-06-04T11:53
2026-06-04T11:53
2026-06-04T11:53
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Иран официально объявил о проведении военной операции против американского военного корабля в акватории Оманского залива. Как передаёт государственная телерадиокомпания Ирана IRIB, военно-морские силы Исламской Республики атаковали командный центр на эсминце Соединённых Штатов.В сообщении иранских СМИ уточняется, что удар стал прямым ответом на "враждебные действия США против иранских судов" в этом регионе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атака была совершена после тщательного отслеживания передвижений американского военного судна.Однако Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) категорически опровергло эту информацию. В заявлении, опубликованном в соцсети X, американские военные назвали сообщения Ирана ложью."Иран лжёт. Военные силы США на море продолжают летать, плавать и действовать безопасно и беспрепятственно", — подчеркнули в CENTCOM.Двумя днями ранее Корпус стражей исламской революции также нанёс ракетный удар по американскому кораблю в ответ на атаку США на иранское судно Lian Star.Несмотря на эти заявления, президент США Дональд Трамп накануне охарактеризовал ход переговоров с Ираном как "очень успешный", допустив возможность заключения промежуточной сделки в ближайшие дни.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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иран, новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, рютте
Иран, Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Рютте
Иран заявил об ударе по командному центру на эсминце США в Оманском заливе
Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на американском эсминце в Оманском заливе. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB
Иран официально объявил о проведении военной операции против американского военного корабля в акватории Оманского залива. Как передаёт государственная телерадиокомпания Ирана IRIB, военно-морские силы Исламской Республики атаковали командный центр на эсминце Соединённых Штатов.
В сообщении иранских СМИ уточняется, что удар стал прямым ответом на "враждебные действия США против иранских судов" в этом регионе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атака была совершена после тщательного отслеживания передвижений американского военного судна.
Однако Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) категорически опровергло эту информацию. В заявлении, опубликованном в соцсети X, американские военные назвали сообщения Ирана ложью.
"Иран лжёт. Военные силы США на море продолжают летать, плавать и действовать безопасно и беспрепятственно", — подчеркнули в CENTCOM.
Двумя днями ранее Корпус стражей исламской революции также нанёс ракетный удар по американскому кораблю в ответ на атаку США на иранское судно Lian Star.
Несмотря на эти заявления, президент США Дональд Трамп накануне охарактеризовал ход переговоров с Ираном как "очень успешный", допустив возможность заключения промежуточной сделки в ближайшие дни.
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