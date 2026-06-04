"Если прорвет в одном месте, посыплется везде": Евсеев про темпы наступления и защиту от дронов - 04.06.2026 Украина.ру
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"Если прорвет в одном месте, посыплется везде": Евсеев про темпы наступления и защиту от дронов
"Если прорвет в одном месте, посыплется везде": Евсеев про темпы наступления и защиту от дронов - 04.06.2026 Украина.ру
"Если прорвет в одном месте, посыплется везде": Евсеев про темпы наступления и защиту от дронов
Дивизии для эффективного наступления нужно обеспечить порядка 20 километров фронта в ширину и 30 километров в глубину защиты от украинских БПЛА. Если дивизия сможет наступать под прикрытием, наше продвижение пойдет быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-06-04T12:48
2026-06-04T13:13
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Журналист спросил эксперта о перспективах борьбы с беспилотниками. Евсеев заявил, что для эффективного наступления дивизии нужно обеспечить порядка 20 километров фронта в ширину и 30 километров в глубину. Этот участок надо защитить от украинских БПЛА за счет наращивания собственного антидронового потенциала, добавил собеседник Украина.ру. "Если мы сможем сделать так, чтобы дивизия наступала под прикрытием, наше продвижение пойдет быстрее. Если она прорвет фронт в одном месте, то посыплется везде", — пояснил эксперт.По словам Евсеева, при должном усилии эту задачу можно решить за месяц. "Тогда темпы нашего наступления будут как минимум такими же, как осенью 2025 года. Хотя и этой осенью темпы нашего наступления будут выше, чем сейчас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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"Если прорвет в одном месте, посыплется везде": Евсеев про темпы наступления и защиту от дронов

12:48 04.06.2026 (обновлено: 13:13 04.06.2026)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дивизии для эффективного наступления нужно обеспечить порядка 20 километров фронта в ширину и 30 километров в глубину защиты от украинских БПЛА. Если дивизия сможет наступать под прикрытием, наше продвижение пойдет быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Журналист спросил эксперта о перспективах борьбы с беспилотниками. Евсеев заявил, что для эффективного наступления дивизии нужно обеспечить порядка 20 километров фронта в ширину и 30 километров в глубину.
Этот участок надо защитить от украинских БПЛА за счет наращивания собственного антидронового потенциала, добавил собеседник Украина.ру.
"Если мы сможем сделать так, чтобы дивизия наступала под прикрытием, наше продвижение пойдет быстрее. Если она прорвет фронт в одном месте, то посыплется везде", — пояснил эксперт.
По словам Евсеева, при должном усилии эту задачу можно решить за месяц. "Тогда темпы нашего наступления будут как минимум такими же, как осенью 2025 года. Хотя и этой осенью темпы нашего наступления будут выше, чем сейчас", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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