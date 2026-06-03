ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшие - 03.06.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшие
ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшие - 03.06.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшие
Утром в среду объекты инфраструктуры в трёх районах Санкт-Петербурга подверглись атаке беспилотников. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба администрации города
2026-06-03T11:56
2026-06-03T11:56
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Ранним утром беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. "Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. &lt;...&gt; Погибших нет", — говорится в заявлении.В городе работает оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова. Спасательные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.В ночь на среду над Ленинградской областью средствами противовоздушной обороны было сбито 59 беспилотников. В результате падения обломков незначительные повреждения получили четыре частных дома. Информация о пострадавших в области уточняется.Напомним, что с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдёт Петербургский международный экономический форум. В этом году главной темой форума станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ключевым докладчиком на пленарной сессии станет президент России Владимир Путин. В число выступающих также вошли президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, а также министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.В фонде "Росконгресс" сообщили, что на форум приедут гости из более чем 130 стран. Среди них — политики, представители международных организаций, бизнесмены, учёные и лидеры деловых союзов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, санкт-петербург, ленинградская область, красносельский район, шавкат мирзиёев, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Новости, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красносельский район, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия

ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшие

11:56 03.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Подготовка к форуму
ПМЭФ-2026. Подготовка к форуму - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Утром в среду объекты инфраструктуры в трёх районах Санкт-Петербурга подверглись атаке беспилотников. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба администрации города
Ранним утром беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.
"Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. <...> Погибших нет", — говорится в заявлении.
В городе работает оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова. Спасательные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.
В ночь на среду над Ленинградской областью средствами противовоздушной обороны было сбито 59 беспилотников. В результате падения обломков незначительные повреждения получили четыре частных дома. Информация о пострадавших в области уточняется.
Напомним, что с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдёт Петербургский международный экономический форум. В этом году главной темой форума станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
Ключевым докладчиком на пленарной сессии станет президент России Владимир Путин. В число выступающих также вошли президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, а также министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
В фонде "Росконгресс" сообщили, что на форум приедут гости из более чем 130 стран. Среди них — политики, представители международных организаций, бизнесмены, учёные и лидеры деловых союзов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня
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