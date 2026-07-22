https://ukraina.ru/20260722/znachitelno-tyazhelee-chem-on-predstavlyaet-zaluzhnyy-predupredil-novogo-glavkoma-vsu-1081720059.html
"Значительно тяжелее, чем он представляет": Залужный предупредил нового главкома ВСУ
"Значительно тяжелее, чем он представляет": Залужный предупредил нового главкома ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру
"Значительно тяжелее, чем он представляет": Залужный предупредил нового главкома ВСУ
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего. Об этом 22 июля он написал в соцсетях
2026-07-22T11:12
2026-07-22T11:12
2026-07-22T11:12
новости
александр сырский
валерий залужный
михаил драпатый
вооруженные силы украины
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"Михаилу будет очень тяжело, значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако ему точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это только обязанность", — заявил Залужный.В своём посте он не упомянул Александра Сырского, который сменил его в феврале 2024 года. Сырский ранее заявил, что передаёт преемнику "армию в состоянии наступления". Теперь Драпатому предстоит разбираться с этим "наследством".Об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ – в материале Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, александр сырский, валерий залужный, михаил драпатый, вооруженные силы украины
Новости, Александр Сырский, Валерий Залужный, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины
"Значительно тяжелее, чем он представляет": Залужный предупредил нового главкома ВСУ
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего. Об этом 22 июля он написал в соцсетях
"Михаилу будет очень тяжело, значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако ему точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это только обязанность", — заявил Залужный.
В своём посте он не упомянул Александра Сырского, который сменил его в феврале 2024 года.
Сырский ранее заявил, что передаёт преемнику "армию в состоянии наступления". Теперь Драпатому предстоит разбираться с этим "наследством".
Об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ – в материале Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского