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МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами - 22.07.2026 Украина.ру

МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

Американская сторона транслирует сигнал о желании видеть президента России Владимира Путина на декабрьском саммите "двадцатки". Об этом 22 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев

2026-07-22T11:00

2026-07-22T11:00

2026-07-22T11:26

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"Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие главы российского государства полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы. Это не политический реверанс, а рациональная логика: без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно", — сказал дипломат.При этом Бердыев отметил, что по уровню российского участия ещё предстоит определиться, и напомнил слова Громыко: такие встречи должны быть хорошо подготовлены. Саммит G20 пройдёт в Майами 14–15 декабря.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, мир без границ, украина, александр сырский, украина.ру