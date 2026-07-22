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МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами
МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами - 22.07.2026 Украина.ру
МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами
Американская сторона транслирует сигнал о желании видеть президента России Владимира Путина на декабрьском саммите "двадцатки". Об этом 22 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев
2026-07-22T11:00
2026-07-22T11:00
2026-07-22T11:26
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"Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие главы российского государства полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы. Это не политический реверанс, а рациональная логика: без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно", — сказал дипломат.При этом Бердыев отметил, что по уровню российского участия ещё предстоит определиться, и напомнил слова Громыко: такие встречи должны быть хорошо подготовлены. Саммит G20 пройдёт в Майами 14–15 декабря.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, мир без границ, украина, александр сырский, украина.ру
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мир без границ, Украина, Александр Сырский, Украина.ру
МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами
11:00 22.07.2026 (обновлено: 11:26 22.07.2026)
Американская сторона транслирует сигнал о желании видеть президента России Владимира Путина на декабрьском саммите "двадцатки". Об этом 22 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев
"Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие главы российского государства полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы. Это не политический реверанс, а рациональная логика: без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно", — сказал дипломат.
При этом Бердыев отметил, что по уровню российского участия ещё предстоит определиться, и напомнил слова Громыко: такие встречи должны быть хорошо подготовлены.
Саммит G20 пройдёт в Майами 14–15 декабря.
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