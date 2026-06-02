"Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили": Ищенко раскрыл, зачем Киев провоцирует Россию - 02.06.2026 Украина.ру
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"Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили": Ищенко раскрыл, зачем Киев провоцирует Россию
"Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили": Ищенко раскрыл, зачем Киев провоцирует Россию - 02.06.2026 Украина.ру
"Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили": Ищенко раскрыл, зачем Киев провоцирует Россию
Украинские власти рассчитывают на симметричный ответ России, чтобы потом использовать это в пропагандистских целях. Им нужна картинка разрушений и жертв, которую можно показать Западу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-02T17:18
2026-06-02T17:45
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Российские военные ночью 2 июня нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. Это ответ на теракт киевского режима в Старобельске, где при атаке БПЛА по колледжу погиб 21 человек, ещё 42 человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.В результате атаки в Киеве были поражены десять оборонных предприятий, включая объединение "Абрис ПТ", КБ "Спектр", "Завод Маяк" и "УкрСпецэкспорт". Также под удар попали три территориальных центра комплектования (ТЦК) ВСУ.Отвечая на вопрос о причинах удара по колледжу в Старобельске, Ищенко пояснил: Украина рассчитывает на симметричный ответ. "Мы вам по общежитию — вы нам по общежитию. А мы с этим будем носиться и плакать", — заявил политолог, объясняя логику Киева.Обозреватель обратил внимание на реакцию после российских ударов по столице Украины. "Неслучайно после нашего ответа по Киеву один известный нацист выскочил и стал орать: "Смотрите. Они даже боятся на нас атомную бомбу бросить". Это же очевидная провокация", — подчеркнул Ищенко."В нашем обществе до сих пор присутствуют наивные рассуждения: "Мы ударим, они испугаются". Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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"Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили": Ищенко раскрыл, зачем Киев провоцирует Россию

17:18 02.06.2026 (обновлено: 17:45 02.06.2026)
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Украинские власти рассчитывают на симметричный ответ России, чтобы потом использовать это в пропагандистских целях. Им нужна картинка разрушений и жертв, которую можно показать Западу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Российские военные ночью 2 июня нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. Это ответ на теракт киевского режима в Старобельске, где при атаке БПЛА по колледжу погиб 21 человек, ещё 42 человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки в Киеве были поражены десять оборонных предприятий, включая объединение "Абрис ПТ", КБ "Спектр", "Завод Маяк" и "УкрСпецэкспорт". Также под удар попали три территориальных центра комплектования (ТЦК) ВСУ.
Отвечая на вопрос о причинах удара по колледжу в Старобельске, Ищенко пояснил: Украина рассчитывает на симметричный ответ. "Мы вам по общежитию — вы нам по общежитию. А мы с этим будем носиться и плакать", — заявил политолог, объясняя логику Киева.
Обозреватель обратил внимание на реакцию после российских ударов по столице Украины. "Неслучайно после нашего ответа по Киеву один известный нацист выскочил и стал орать: "Смотрите. Они даже боятся на нас атомную бомбу бросить". Это же очевидная провокация", — подчеркнул Ищенко.
"В нашем обществе до сих пор присутствуют наивные рассуждения: "Мы ударим, они испугаются". Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.
Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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